Potar por correo Tener que hacer esas colas para votar no me parece una manera digna de decidir el futuro de un país TXEMA MARTÍN Viernes, 26 abril 2019, 00:03

El acto romántico que para todo demócrata sugiere el acto de votar se acaba de ir a la mierda esta misma semana. Así ha sido al menos para montones de ciudadanos que han tenido que hacer colas de varias horas para 'ejercer su derecho al voto' o, como diría un cursi, para la comunión de los demócratas. Al principio, cuando vi las imágenes de la gente esperando bajo la lluvia para votar, sentí una extraña alegría: pensé que lo mismo España estaba dando una lección al mundo y a sí misma con un histórico récord de participación en unas elecciones tan importantes. Satisfacción porque lo suyo es que la gente vote siempre, ya sea con ganas o por lo menos con la fuerza que da el miedo a lo que se nos puede llegar a venir encima.

Al principio esa cola me hizo feliz. No es que tenga uno que alegrarse de que la gente espere, pero desde luego era una fila mucho más agradable que las que se ven en los comedores sociales, mejores también que las de un bar de pollo frito que, no sé por qué, siempre me han dado mucha pena. Aquellas hileras de gente esperando para votar, que «daban la vuelta a las esquinas», resultaron simpáticas como las acampadas en las puertas de los conciertos, tiempo antes de que la industria inventara la rentable horterada de las entradas Premium. Las colas de Correos recuerdan a esa época dura del fan en la que hasta las madres hacían guardia al raso para que sus hijas no perdieran el sitio.

Al final el motivo no ha sido que la gente haya ido a votar en cascada, como hubiera sido deseable, sino que el periodo de votaciones ha coincidido con la Semana Santa, como si en España todo lo que cayera en esa semana tuviera que darse por muerto. En algunas comunidades el lunes también fue festivo. El caos, por lo tanto, ha sido monumental. El director de operaciones de Correos lo achacaba en unas declaraciones a «un elevado nivel de actividad de solicitudes muy concentradas», y lo ha dicho con una manera de hablar que me recordó a aquel titular deslumbrante que leí una vez y que decía «Protección Civil no pudo actuar en la zona por las inclemencias del tiempo».

Algunos dicen que las colas son un síntoma de civilización, pero luego estamos los demás: los que odiamos las colas. A mí, tener que hacer colas de tres o cuatro horas para votar no me parece una manera digna de decidir el futuro de un país. Pero en el fondo es un acto heroico, súper demócrata. Por eso hay que reconocerle mérito a los que han estado tantas horas esperando para votar, y han depositado su voto respetando más o menos sus ideales en lugar de darse la vuelta después de media hora y decir «yo paso», porque ya se te han quitado las ganas.