Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Posición de Estado

El Gobierno no puede permitirse voces tan dispares sobre el plan de Trump para Gaza, y Sánchez y Feijóo han de establecer un mínimo hilo de diálogo

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

La conversión en ariete en la arena política nacional de la crisis de largo recorrido histórico en Oriente Próximo y, en este trance concreto, de ... las atrocidades de Israel en Gaza -se denominen «genocidio» o se dejen en «masacre»- está derivando en colisiones partidarias que no deben desviar del objetivo esencial. Esto es, que España sea capaz de desarrollar una estrategia de Estado ante la comunidad internacional en un momento en que lo perentorio es parar la aniquilación de los gazatíes a manos del Gobierno de Benjamín Netanyahu y lograr que Hamás libere a los rehenes a los que mantiene secuestrados; y lo urgente, intentar asentar las expectativas generadas, contra pronóstico, por el plan de paz de Donald Trump, el cual ha forjado, al menos, una mayoritaria disposición internacional a considerarlo, posición en la que coinciden en España el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. La agenda propia de Pedro Sánchez -en asuntos, por ejemplo, como las relaciones con Marruecos- y la dependencia de una amalgama de socios dispares ha introducido en las últimas legislaturas un elemento disruptivo en la política exterior española, que ha sucumbido también a los letales efectos de la polarización. Pero ni esta constatación ni el hecho de que la denuncia de la devastación en Gaza haya flirteado frívolamente en las últimas semanas con la utilización electoral deben orillar que los distintos gobiernos españoles han mantenido, desde la Transición, lazos diplomáticos tanto con los israelíes como con los palestinos. Y con una apuesta compartida por la solución de los dos estados de los que siguen siendo los dos grandes partidos del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Posición de Estado