Polonia somos todos

El pasado 2 de septiembre se cumplieron ochenta años de la invasión nazi a Polonia. Fue un acto sangriento que nada ni nadie pudo contener. Y cuando escribimos nada, queremos decir que Hitler estaba obsesionado desde su llegada a la Cancillería con esa incursión militar que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial y sería la plataforma de un imperio basado en la supremacía del pueblo ario; cuando escribimos nadie nos referimos, sobre todo, al primer ministro británico, el apaciguador Neville Chamberlain, que intentó, hasta último momento, pactar la no movilización de Alemania y fue traicionado por Von Ribbentropp, a pesar de las firmas estampadas en el inútil acuerdo de Munich. Chamberlain moriría, meses más tarde, del disgusto, y Churchill se convirtió en el íntimo enemigo del antiguo cabo austriaco. No era la primera vez que el pueblo polaco sufría la desmembración de sus fronteras. Polonia había sido fundada, repartida, vuelta a fundar, vuelta a desmembrar desde el siglo XVI hasta ese fatídico 2 de septiembre de 1939, no sólo por los alemanes, sino también por los rusos, que por cierto, en virtud del Pacto Germano-Soviético, o Acuerdo Mólotov-Ribbentropp, igualados en perversidad moral, el 17 de septiembre de ese mismo año también atacó el flanco norte de Polonia, cuya caballería, y la flor y nata de cadetes y húsares -una generación de valerosos jóvenes que resistieron las atroces acometidas de sus vecinos-, fue pasada cobardemente por las armas. Se calcula que la Segunda Guerra se llevó a seis millones de polacos, cerca de un millón provenientes de Varsovia, fueran judíos o no judíos, estuvieran en el gueto o en los campos de concentración donde se aplicó la solución final como en ningún otro sitio, esto es, treinta mil muertos al día -fijados en los cuadernos de Heydrich y Eichmann-, desde 1944 hasta el suicidio del endiablado dictador. Sólo Ángela Merkel ha acudido a Varsovia para pronunciar los oportunos arrepentimientos germanos, lo que le honra. Es increíble, si se piensa en frío, pero paradójicamente hoy Alemania es el valor más coherente e integrador de las naciones que componen la Comunidad Europea. Las autoridades polacas no han invitado a Putin y Donald Trump ha alegado que el devastador huracán Dorian es prioritario en su agenda. Por su parte, Macrón ha enviado una representación de segundo orden, como en realidad fue la intervención de Francia, junto con la de Italia, en un conflicto que enfrentó casi al planeta en su totalidad. En el mundo de nuestros días, asentado sobre todo en el equilibrio militar y en zonas de influencia económica interdependientes, se está perdiendo la memoria. Durante 75 años, una veces mejor y otras peor, los estados desarrollados, o en vías de desarrollo, a pesar de los fuertes desequilibrios geográficos, hemos ido hacia delante, y en ello incluyo a España. Quizá la socialdemocracia y el liberalismo conservador, que establecieron un marco de convivencia, no han sabido reformular sus estrategias. No lo tengo claro, no tanto como Woody Allen que lanzóaquella frase que se hizo famosa: «Cuando escucho a Wagner me dan ganas de invadir Polonia». Y es que al final las responsabilidades, tarde o temprano, se pagan.