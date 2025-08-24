Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Políticos que arden

Que PSOE y PP redoblen su pugna electoral en plena tragedia por los fuegos desalienta a una ciudadanía que les exige unidad y eficacia

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Dos semanas de devastación por el fuego en el noroeste de España causan costes irreparables como el de los cuatro fallecidos. Y daños aún pendientes ... de evaluar en casas, explotaciones agrícolas y ganaderas, entre otras actividades, además de la dolorosa pérdida de riqueza natural que ejemplifican Las Médulas de León. A la declaración de las áreas afectadas como zona catastrófica, en el Consejo de Ministros del martes, seguirán las reclamaciones de los perjudicados, que instituciones y aseguradoras deberán atender con la máxima diligencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  7. 7

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  8. 8

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte
  9. 9 ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano
  10. 10 El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Políticos que arden