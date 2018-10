Tiempo de confusión, niebla a la vista, se recomienda precaución, amigo ciudadano, a la hora de tomar decisiones precipitadas que pueden condicionar el futuro. Estamos, de facto, en campaña electoral, y hasta el 3 de diciembre hay que cuestionarse todo lo que se diga, lo que se escuche de uno o de otros, ya sean promesas atractivas o propuestas amenas. Ahora vale todo, porque las palabras se las lleva el viento y luego nadie es esclavo de lo que se ha dicho. Como esa frase mítica de los ochenta, ¡ojo al dato!, que no te metan gato por liebre en estos días.

No se trata de recriminar la labor de los políticos, tan necesaria para sostener la democracia, sino de hacerles ver que en estas siete semanas no todo vale. Algunos dirigentes que vivían encerrados en urnas de cristal salen a la calle para reivindicar el voto en las urnas de metacrilato; políticos que en cuatro años apenas visitaban una provincia deciden encabezar la lista por ese territorio, ignoto, como para el turista un viaje de verano. Todo muy normal a ojos de las personas que ellos creen que no se dan cuenta de nada. A veces pienso que nos hacen ignorantes de la realidad, y resulta que son ellos los que desconocen la sociedad en la que viven y a la que deben servir con eficacia. Desde luego que no todos los políticos son iguales, igual que no todos los periodistas escriben igual, ni todos los investigadores logran su objetivo tras muchos años de ímprobo trabajo. Y hay que defender el trabajo honesto que realizan y que apenas se visibiliza, pues muchos de esos políticos tienen como única pretensión mejorar la vida de los que le rodean; pero también están aquellos que ni se detienen en hablar con vecinos de los problemas que le afectan a diario. Básico labor de campo, vaya. Dignificar su trabajo es reconocer la utilidad del sistema, aunque se conozcan las imperfecciones de una democracia que nos permite gozar de nuestra existencia con mayor o menor nivel de entusiasmo. Sabido es que escuchar un mitin no levanta pasiones, pero tenemos la responsabilidad de saber lo que queremos para luego demandarlo a nuestros representantes en el Parlamento andaluz, a veces tan lejano cuando se ocupan de temas intrascendentes, y otras veces imprescindible para aprobar leyes fundamentales.

Luego están los políticos que se dedican a insultar, de alguna u otra forma, a los andaluces, ya sea por su habla, su formación o su educación. Esos solo merecen reprobación.