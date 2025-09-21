Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EDITORIALES

Política exterior como ariete

El presidente del Gobierno tiene el deber de entablar un diálogo sobre estrategias de Estado con el jefe de la oposición que éste debe atender

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La conversión del conflicto histórico en Oriente Próximo, cuya solución se evapora al sobrecogedor ritmo de la aniquilación de Gaza a manos del ejército israelí ... y mientras Hamás continúa privando de su libertad a los rehenes judíos, en un ariete más de la polarización política española imposibilita traducir el espanto que suscita a diario la devastación de la Franja en una estrategia de Estado compartida. Un espanto que remueve a una amplísima mayoría de la ciudadanía -el 82% cree que lo que está cometiendo el Gobierno de Netanyahu en Israel es un genocidio, según el barómetro de julio del Real Instituto Elcano- y que el Rey ha encarnado esta semana en Egipto. Allí, Felipe VI denunció el «brutal e inaceptable sufrimiento de Gaza» y reiteró la apuesta española por la configuración de un Estado palestino «viable» que conviva «en paz y seguridad con Israel». Lo primero conecta con el sentir social en el país; lo segundo, con la reivindicación de la solución de las dos soberanías territoriales que los sucesivos gobiernos han defendido, con sus matices y siempre con relaciones con israelíes y palestinos, como eje de la política exterior en uno de los grandes avisperos del mundo. Pero ni esa coincidencia estratégica de fondo, que se mantiene bajo el estruendo de la polémica sobre cómo definir y hasta dónde combatir las atrocidades ordenadas por Netanyahu, sobrevive al pulso partidario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  4. 4 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10 Las mejores cremas antiarrugas, según la OCU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Política exterior como ariete