Editorial

Política y deporte

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Las manifestaciones en favor de Palestina y contra Israel han encontrado en la Vuelta Ciclista a España un importante altavoz mediático, pero su caótica irrupción ... en la carrera está amenazando su normal desarrollo y poniendo en riesgo la llegada a la meta de Madrid y la integridad de los deportistas. La mezcla de las protestas vinculadas a la legítima defensa de los derechos del pueblo palestino, con una competición deportiva que mueve a más de tres mil personas y equipos de diferentes nacionalidades y patrocinios, está generando un clima de confusión y desbarajuste que no es beneficioso ni para la imagen ecuánime de los ciclistas, ni para los propósitos de los convocantes. El desorden y las actitudes airadas de algunos de los manifestantes están poniendo en jaque a la Vuelta que cumple su 80 aniversario y moviliza, por las localidades que atraviesa, importantes recursos económicos y una potente proyección internacional. Ante la constatación de que las protestas no van a cesar, se impone en sus impulsores una reflexión sobre la necesidad de limitar las manifestaciones a un ejercicio pacífico y respetuoso con los deportistas y espectadores. Más aún cuando el Gobierno de España ya ha tomado medidas de carácter diplomático y comercial contra el Ejecutivo de Netanyahu, que dejan clara constancia de la repulsa mayoritaria a los excesos represivos en Gaza.

