Política El extranjero Más que nunca hace falta la política. Y los políticos de altura ANTONIO SOLER Jueves, 12 septiembre 2019, 08:04

La gente que cena sola en las cafeterías de los hospitales cuando cae la noche y alguien querido sufre cinco plantas más arriba, los taxistas que esperan en la madrugada, los que se levantan temprano y, sin trabajo, van del sofá al bar y del bar a la desesperación, esos hombres que caminan por las autovías reparando sus desperfectos, los jubilados que cuentan las horas en vano, las mujeres amenazadas, los jóvenes sin futuro y los que empiezan a vivir, los prósperos y los desahuciados, los que sostienen sobre sus hombros el Estado y aquellos que en beneficio de una solidaridad más que justa reciben su ayuda, todos ellos, los que alzan cada mañana la humilde persiana de su negocio y los que flotan entre los algodones del éxito, pueden caer definitivamente en el desengaño de la política. Y creer que nada de lo que les atañe, ninguno de sus problemas principales, está reflejado en ese juego de sombras chinescas que de reojo ven en los telediarios o en la primera página de los periódicos. Teatro de guiñol para otra gente, para los del mentidero y los de los negocios paralelos.

«La política se ha convertido en la fatalidad moderna», sentenció Napoleón hace cosa de dos siglos. La política como una enfermedad o un mal necesario. Y lo decía alguien que manejaba hasta el último hilo político, solo que con máscara de césar, de enviado, de alguien no contaminado. Es lo que nos cuentan nuestros populistas de hoy y del ayer inmediato. Es lo que les contó a los italianos Silvio Berlusconi y a los marbellíes Jesús Gil. Negociantes que querían aplicar a la política su máquina contable, el ejercicio de la productividad a ultranza, desentendiéndose de los elementos pasivos. Es el populismo que hoy, vencida ya la oleada neoliberal que Thatcher y Reagan convirtieron en tsunami, predica gente como Trump, Putin, Bolsonaro, los ultras italianos y los de la Europa oriental. No a la política y sí al twitter, a los cómicos, a los iluminados o a los titiriteros de la sociología.

Más que nunca hace falta la política. Y los políticos de altura. Esos que nos hicieron salir del feudalismo primero y luego fortalecieron la idea de que debían de ser los hombres y no Dios quienes designaran a sus gobernantes. Los que dieron sentido a la palabra democracia como elemento de participación. Aquí, ahora, nos debatimos sobre unas nuevas elecciones. Nos llega el rumor sordo de unas negociaciones parecidas a una partida de ajedrez sin reyes ni caballos, solo con peones que declararán la partida no nula sino inútil, espúrea, mientras las derechas esperan que suenen los clarines del miedo y en Cataluña, con su diada más triste, los separatistas se pasean circunstancialmente unidos con superglú para demostrarle al mundo que la función continúa. Y que la política -esa que hace posible los hospitales, las autovías, la atención a los jubilados, el futuro de los jóvenes, la ayuda a las mujeres amenazadas- no es otra cosa que una función teatral, un pequeño guiñol de pequeños napoleones.