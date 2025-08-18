Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Demasiado real

Qué poco elegante es el verano

VIOLETA NIEBLA

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

«Qué poco elegante es el verano», me decía ayer Elisa en una mesa de la terraza del Tejeringos del Parque del Sur. Lo decía ... mientras me sentaba y se podían ver mis piernas llenas de picaduras de mosquitos, podría haber dicho que estaba recién llegada de un viaje tropical pero me acababan de picar en el río no río de Málaga. Lo decía justo antes de que yo derramara media taza de café americano al intentar volcarlo sobre mi vaso con extra de hielo. Una intenta ser elegante pero no siempre lo consigue. Sudando a chorros, llena de heridas en las rodillas y con la mesa parcheada con servilletas empapadas en café negro, definitivamente no lo consigue. Aunque hay muchas más razones para decir que el verano no es elegante.

