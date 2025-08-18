«Qué poco elegante es el verano», me decía ayer Elisa en una mesa de la terraza del Tejeringos del Parque del Sur. Lo decía ... mientras me sentaba y se podían ver mis piernas llenas de picaduras de mosquitos, podría haber dicho que estaba recién llegada de un viaje tropical pero me acababan de picar en el río no río de Málaga. Lo decía justo antes de que yo derramara media taza de café americano al intentar volcarlo sobre mi vaso con extra de hielo. Una intenta ser elegante pero no siempre lo consigue. Sudando a chorros, llena de heridas en las rodillas y con la mesa parcheada con servilletas empapadas en café negro, definitivamente no lo consigue. Aunque hay muchas más razones para decir que el verano no es elegante.

No lo es la ropa que se nos pega a la piel nada más salir a la calle. No lo son las camisas claras que dejan escapar manchas oscuras bajo los brazos. No lo son las sandalias que dejan asomar los dedos de los pies, esa parte del cuerpo que, en la mayoría de los casos es el secreto mejor guardado durante el resto de las estaciones, salen a relucir y no siempre parecen preparados para la vida pública. No lo son los inventos desesperados para combatir el calor: meter la cabeza en un barreño con hielos (lo aprendí de un vídeo y lo confirmé en mi cocina una tarde de cuarenta grados), abanicar con folletos publicitarios, abrazar botellas de agua helada en la cama.

No lo son las rutinas que se derrumban: madrugar para pasear antes de que queme el sol, ducharse tres veces al día. No son elegantes los mosquitos que convierten las piernas en mapas de guerra, las cucarachas que saludan desde las alcantarillas, las avispas que persiguen cualquier trozo de carne. Y, en un nivel más alto, no lo son los incendios que arrasan el norte de nuestro país, la ceniza que sustituye al verde, los pueblos que pierden casas, los vecinos que vigilan con cubos de agua el borde del monte, las carreteras cortadas por el humo. No lo es ver cómo el fuego se traga los árboles y convierte el cielo en una manta gris. Y menos elegante todavía es que, mientras aquí intentamos fingir frescor con vestidos ligeros y vasos de cerveza helada, las guerras sigan su curso. Gaza, Ucrania. Bombas en lugar de mosquitos. Escombros en lugar de arena. Humo en lugar de brisa.

El verano tiene algo de rendición: nos deja sin maquillaje posible, nos expone a lo que somos, nos obliga a aceptar la torpeza. Pero hay una diferencia entre la torpeza y la devastación. Porque la verdadera falta de elegancia no está en los cuerpos sudorosos, sino en los cuerpos y árboles caídos. Hagan algo.