Por la calle Bolivia va una pandilla de amigachos, unos en vespas y otros en vespinos, que siempre ha habido clases. Van haciendo bromas, con las caras sonrientes y llenas de granos, camisetas de Snoopy, polos ceñidos, chanclas con una gran tira azul de rayas y zapatillas J'hayber. Está despuntando un verano allá por los 80, cuando todavía el calor se soportaba a base de abanicos y ventiladores. Van camino de la playa: en aquella Málaga tampoco había mucho más que hacer, y el dinero de las pagas, todo junto, daba lo justo para un par de paquetes de Fortuna, otras tantas litronas de Victoria, paquetes de pipas a mansalva y la gasolina de la chicharra. Y eran felices.

Los que todavía no han terminado el instituto se han hecho la pierda y han quedado con las niñas en los Baños del Carmen, que es una de las pocas que hay en la ciudad, y no está la cosa para trasponer hasta Torremolinos. Hace poco que Costas ha puesto un cartel en la entrada que dice que ya no hay que pagar, que el arenal es público, pero ellos han quedado en el otro lateral, el del Morlaco, después de aparcar las motos al lado del tranvía y bajar por la rampa. No hay móviles ni falta que hace, saben que se encontrarán porque siempre se ven en el mismo sitio, y tampoco hay tanta gente como ahora. Sobre las toallas transcurre la tarde al sol de una partida de mus, los tragos y el tabaco; alguien ha encendido un loro de cintas y pilas donde se escucha a Mecano y a Danza Invisible. Entre las conversaciones intrascendentes y el ligoteo pueril se mezclan los anhelos de un futuro ilusionado, el de las primeras generaciones que pudieron acceder masivamente a la universidad.

Aquellos jóvenes rondan ahora la cincuentena y la sesentena, y recuerdan con añoranza aquella playa de los 80 que los temporales de levante dejaron en una escollera desnuda. Costas y el Gobierno han vuelto a impulsar este verano su recuperación, y no por capricho, sino porque así aparece recogido en el Plan Especial de los Baños del Carmen. Es cierto que todo ha cambiado y en estos años el roquedal se ha revelado como un santuario de vida marina y, como bien recuerda el siempre vigilante Aula del Mar, se tiene que proteger y poner en valor. La Universidad de Cádiz, que en esto del litoral es una referencia, ha dicho ya que hay formas de que el uso social y la defensa ecológica convivan. Y que aquellos adolescentes de los 80 puedan volver a sumergirse en 'su' playa, cuarenta años después.