Algo ha heredado el Gobierno PP-Cs del anterior socialista que no reconoce como tal, y es la predisposición a sucumbir al pionerismo. Y no me estoy refiriendo a que Colón partió para descubrir América desde Palos, y Elcano con Magallanes a dar la vuelta al mundo desde Sanlúcar. Aquí se ha presumido de ser de las primeras comunidades en investigaciones con células madre, libros escolares gratuitos, matrículas universitarias sin coste, cirugía de cambio de sexo, u otras intervenciones que cambiaron la vida a mejor de niños con enfermedades genéticas. Ahora vamos a ser pioneros en platós acuáticos permanentes.

Marín anunció ayer que se construirá un plató de tales características en Puerto de Santa María para que puedan rodarse películas y series sin salir a flote. Sería el primero de España y el segundo del mundo, aunque luego estas ínfulas han sido recortadas porque sí que hay tales instalaciones en más de dos países. La Junta va a financiar el proyecto por lo pronto con 650.000 euros y ya está hablado con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para que dibuje la partida en el Presupuesto de 2020. Aún no se sabe qué irá para hospitales, posiblemente casi nada para el nuevo de Málaga al que se le acaba de cambiar de ubicación; o para colegios todavía con barracones, pero sí está decidido que habrá casi un millón de euros para un plató acuático permanente. Puede que la «asfixia» de la que habla Bravo no se deba solo al impago de la deuda de la financiación.

La explicación presupuestaria de Marín es muy sui géneris: La cuantía es la misma que hace unos días anunció para el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Ahora dice que esta tardará en construirse puesto que el terreno que cederá el alcalde Kichi aún está pendiente de recalificación, por lo que no descarta aprovechar el dinero para el plató acuático. Total, todo queda en la misma consejería, y por supuesto en la misma provincia. Los jueces, fiscales y abogados de Cádiz no tendrán por ahora un lugar más confortable de trabajo, pero sí todo un escenario de lujo para reconstruir hechos delictivos acaecidos en el Estrecho.

El proyecto es de repesca. Cs ya lo intentó colar en un presupuesto socialista de la pasada legislatura, quizás por lo del pionerismo, ya digo. Ahora es la ocasión. Marín se vino arriba con el anuncio del plató acuático en el balance de Andalucia Film Commission, la sociedad que ha contribuido a potenciar nuestra comunidad como escenario, con su patrimonio natural e histórico, de cine y series: 'Juego de Tronos', 'The Crown'... En total 1.447 rodajes (48 largometrajes y 47 series) en 2018 que han generado 130 millones de euros. Faltaba el plató acuático y Marín se subió al trampolín.