'Plan retorno' del SAS

Hay gente que se marcha sin volver la vista, porque sabe que no regresará. Otra se va con la esperanza de retornar cuanto antes. Hay viajes que se hacen con las maletas repletas de ilusión, con el ansia de conocer lugares nuevos, de ver mundo y compartir la vida con gente de otros países y de culturas diferentes, en pos de un aprendizaje interior. Pero hay otros viajes que se emprenden por mera necesidad, sin ganas, con el estómago encogido, la mirada baja y el ánimo por los suelos, en busca de una existencia mejor y de un trabajo con el que ganarse el sustento diario. Estas son personas que emigran ante la falta de oportunidades en sus ciudades de origen. Se van porque no les queda otra opción. Deben elegir entre ponerse en camino para encontrar empleo o seguir en el paro. No viajan por placer, sino porque no hallan otra salida. Querrían quedarse, pero tienen que irse. Dejan atrás familia, amigos, paisajes conocidos y su hogar con la incertidumbre que rodea a lo que está por venir. Es como lanzar una moneda al aire. Puede salir cara, pero ¿y si es cruz? Eso lo ignoran cuando inician la aventura. El tiempo dirá qué les deparará el futuro.

Ese éxodo lo conocen bien, porque lo han experimentado, muchos profesionales sanitarios andaluces. Médicos y enfermeros, fundamentalmente, que se tuvieron que ir a otras comunidades de España o al extranjero al no darles la sanidad de Andalucía la oportunidad de ejercer. Fuera recibieron el reconocimiento laboral y la retribución económica que se les negó dentro. Como la vida es un péndulo que nunca se para, y que cambia de dirección cuando menos se espera, en Andalucía hace falta ahora que retornen los que se marcharon. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, asegura que el SAS cuenta con un plan para hacer que regresen los profesionales que emigraron. Aguirre dice que para lograr que cojan el camino de vuelta hay que darles cariño, mimo y hacerles ver lo bien que se está en Andalucía y, por supuesto, ofrecerles unas condiciones económicas buenas y un trabajo estable. Porque el cariño y los mimos se agradecen, pero no pagan las hipotecas ni los aceptan en las tiendas cuando se acude a comprar. Así que bienvenido sea el denominado 'plan retorno, aunque habrá que ver qué resultados se consiguen, porque, por mucho que tiren la tierra, la familia y los amigos, abandonar una buena colocación para volver sin las suficientes garantías de perdurabilidad en el empleo no deja de ser un riesgo.