Las pilas que más duran...

Los hay con las pilas puestas desde que comenzó la feria el pasado día 14. No podemos olvidar que la de 2019 se ha convertido, sin duda alguna, en la feria más larga de toda España, cargada de días y de noches, y que muchos creían que no iba a haber cuerpo para tanto aguante. Los hay profesionales, oigan. La marcha de no pocos sería el mejor reclamo para publicitar las mejores 'baterías internas' y no los conejitos esos que salen en los spots televisivos tocando el tambor. Aquí se tocan el tambor, las palmas, se canta, se baila, se come y se bebe... Se bebe sobre todo Cartojal, marca que Málaga Virgen, con Paloma del Burgo y Didier Bricout al frente, han conseguido, de forma muy hábil pero también con no poco esfuerzo, identificarla en una simbiosis única con la feria malagueña. Encima, las charangas con el color de la marca están todo el día (con Lucas Bricout al frente, que en este mundo el triunfo no suele ser fruto de la casualidad) paseando por el centro montando jarana, pero recordando el nombre más repetido de la fiesta agosteña, Cartojal. La referida charanga tiene las pilas cargadas, y da lo mismo que haga más o menos calor o sea la hora que sea, que por allí y aquí van dando la música. Son buenas las pilas que llevan, pero imposible para competir con las del alcalde, Francisco de la Torre, que es un verdadero prodigio de la naturaleza: el don de la ubicuidad no existe, dicen, pero si hay alguien que puede demostrar lo contrario ese es el alcalde, que está en casi todos lados y en alguno más. Después, que no le va a la zaga, Teresa Porras, el alma de la feria actual, la misma que para el año que viene quiere que los fuegos sean más y mejores y que ya está pensando cómo ensamblar la feria del Centro con la del real, toda vez que ya se ha visto que la fiesta en la ciudad es imbatible. En el Centro y en ese real la gente se deja el alma en la diversión, y aguantan, vaya que si aguantan. Pese a la cantidad de días de marcha, las pilas siguen funcionando. Tienen que ser de la misma marca que las del alcalde...