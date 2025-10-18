Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El agosto de octubre

Pilar Martínez

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:08

Ya no es que el verano se prolongue hasta septiembre, sino que va camino de alcanzar noviembre. Y no se trata solo de la bonanza ... del clima de la Costa del Sol, con temperaturas propias de la época estival, sino también del ambiente que hay en la capital y en los principales municipios turísticos, que siguen mostrando como mejor tarjeta de presentación sus playas llenas de sombrillas y de visitantes disfrutando del mar y del sol a estas alturas del año como si de un mes de agosto se tratara. Todo ello se traduce en que el negocio de los hoteles y restaurantes del litoral sigue a buen ritmo. Tanto que en el puente del Pilar la ocupación media de la provincia superó el 92%, dos puntos más de lo previsto por los hoteleros y casi cuatro más que en la última ocasión en que esta fecha coincidió junto a un fin de semana, que fue en 2023. Y lo mejor es que este nivel de reservas no es flor de un día. Más de un hotel tiene que sortear en pleno octubre algunas jornadas con 'overbooking', tal cual suena. Unos datos que ponen de manifiesto que se consolida una tendencia que ya lleva un par de ejercicios apuntando: el turista que puede prefiere viajar al destino malagueño en los meses anteriores a los clásicos y más saturados julio y agosto y en los posteriores.

