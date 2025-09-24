Mañana 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico, bajo el lema 'Piensa en salud, piensa en el farmacéutico', organizado por la FIP (Federación ... Internacional Farmacéutica), coincidiendo con la fecha de su fundación. Este lema destaca las contribuciones indispensables de los farmacéuticos para salvaguardar la salud pública y mejorar los resultados de los pacientes.

En nuestro país, más de 80.000 farmacéuticos velan por la salud de los ciudadanos y refuerzan las capacidades del S.N.S (Sistema Nacional de Salud): en farmacias comunitarias, en la farmacia hospitalaria, análisis clínicos, la salud pública, la industria y distribución farmacéutica, la óptica y acústica, la alimentación, la dermofarmacia, la ortopedia, la docencia, etc.

Aunque el origen de la farmacia se remonta a Mesopotamia, hace mas de 4.000 años, la palabra farmacia proviene del griego ('pharmakon significa remedio, droga e incluso veneno, siglo IV a. C.), tiempo en el que Alcmeón de Crotona comenzó la distribución de la medicina de tipo racional al crear la teoría de la salud e ilustrar el dualismo del bien y del mal.

Del griego pasó al latín como 'pharmacir' y de ahí a las lenguas modernas adquiriendo el significado actual de la ciencia que prepara remedios y el local donde se dispensa. Posteriormente San Isidoro de Sevilla ya lo usó con el sentido de medicamento.

En la Edad Media el término pasó a las lenguas romances e incluso al castellano y adquirió un sentido mas específico en el siglo XVI para referirse a la ciencia de la preparación de remedios y al local donde se preparaban.

Con el desarrollo de la ciencia, el uso más complejo y racional de los remedios se desarrolló más tarde, especialmente a partir del siglo XVII, lo que consolidó el sentido moderno de la palabra farmacia, más asociado a la ciencia que a la magia o el veneno. La farmacia es la ciencia de la salud que estudia todo lo relacionado con la investigación, preparación, preservación, promoción y dispensación de los medicamentos. Además, también se le llama de esta manera a los espacios que dispensan los medicamentos y productos medicinales, aunque su nombre técnico correcto es oficina de farmacia.

No cabe duda de que en el último siglo, incluso en los últimos años, la evolución de las oficinas de farmacia en España ha sido muy positiva, aportando un gran y mejor servicio a la población.

En primer lugar, porque las farmacias en España están sujetas a planificación, en base a distancia y numero de habitantes de tal forma que el número de habitantes por farmacia es el más reducido, siendo aproximadamente 2.000 habitantes/farmacia mientras que en los países nórdicos el porcentaje oscila entre 14.000-16.000/ farmacia.

Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha que nos invita a detenernos y reconocer la labor silenciosa, constante y absolutamente esencial de quienes, desde las farmacias comunitarias, los hospitales, la industria, la distribución o la investigación trabajan para que la salud sea una realidad accesible y equitativa para todos. En un momento histórico en el que el sistema sanitario afronta retos de enorme envergadura -el envejecimiento de la población, la cronicidad, la necesidad de digitalización, el acceso a la innovación y desigualdades territoriales-, la figura del farmacéutico se consolida como un profesional sanitario de proximidad cercano, resolutivo y altamente cualificado.

La red de farmacias comunitarias de Andalucía, más de 3.800 en toda la región, y que ahora se incrementarán en más de 300, llegando a superar las 4.000 farmacias en la comunidad, representa un verdadero tesoro de salud pública: el 99% de población tiene una farmacia a menos de 15 minutos de su domicilio. Esa capilaridad convierte a la farmacia en un servicio esencial, especialmente en pequeños municipios y zonas rurales, donde en ocasiones el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible, e incluso el único presente a diario.

Pero la farmacia es mucho más que un punto de dispensación de medicamentos. Es un espacio de acompañamiento, consejo y educación sanitaria, donde los pacientes encuentran respuesta inmediata a dudas sobre su tratamiento, seguimiento farmacoterapéutico en patologías. Así como ayuda para dejar de fumar, control de la tensión arterial o inclusive orientación ante problemas de salud mental. En definitiva, donde la ciencia se pone al servicio de la vida cotidiana de las personas.

En este sentido, resulta fundamental subrayar el avance hacia un modelo de oficina de Farmacia Asistencial, convirtiéndose en un auténtico centro de salud de proximidad. La farmacia asistencial significa implicarse en la atención farmacéutica individualizada, en el seguimiento de los tratamientos, en la detección precoz de riesgos y en la prevención activa de enfermedades.

El farmacéutico en este marco deja de ser únicamente dispensador para consolidarse como agente de salud integrado, trabajando en coordinación con médicos, enfermeros, veterinarios y otros profesionales. Su papel asistencial contribuye a descongestionar el sistema sanitario, evitar visitas innecesarias a urgencias y mejorar la calidad de miles de pacientes especialmente de aquellos polimedicados o enfermedades crónicas. Desde Bidafarma tampoco podemos olvidar nuestro compromiso con la sostenibilidad. La farmacia del siglo XXI debe de ser también una farmacia verde (Reciclaje de medicamentos, eficiencia energética, etc.).

'Piensa en salud, piensa en el farmacéutico' es el lema mundial del día del farmacéutico de este año y no puede ser más oportuno; nos recuerda que nuestra razón de ser es estar siempre al servicio del paciente innovando, sin perder la cercanía y cuidando de la salud con la misma entrega de siempre. Celebramos que la farmacia es y seguirá siendo una pieza clave de nuestro sistema sanitario, un espacio donde la ciencia y la humanidad se encuentran cada día para dar lo mejor de sí mismas. Y hagámoslo mirando al futuro, con la seguridad de que juntos podamos afrontar cualquier reto.

Porque la salud de Andalucía y España también se escribe desde la farmacia.