Eugenio Carmona, comisario de la exposición, en el MPM junto a la obra 'Estudio con cabeza de yeso', cedida por el MOMA de Nueva York ..::SUR
HORIZONTES CERCANOS

Picasso sigue siendo el rey

El genio malagueño, reclamo de numerosos países en la WTM.-Una de las mejores exposiciones que se verán en el mundo de Picasso la disfrutaremos en el MPM desde el día 13, comisariada por Eugenio Carmona.-Tradición malagueña renovada en el Hispania de Londres.-Homenajes al Conde Rudi y a López Ayala.-El libro de Jiménez Ifergán

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Un año más la Costa del Sol ha demostrado su fuerza en la World Travel Market, aunque hay que decir que el expositor ... de Málaga capital era 'manifiestamente mejorable', pero en el fondo lo que importa es el buen momento que vive el turismo andaluz en general y el costasoleño, en particular, en este mercado, que siempre ha sido muy afín a nuestra tierra, per(pre)juicios aparte, porque incluso la otrora temida prensa sensacionalista, que tantos palos nos dio en épocas pasadas, nos mira como lo que somos: un gran destino, con una oferta insuperable. Y nuestros competidores nos ven con envidia, ni lo duden, aparte de que se que si te dabas una vuelta por el impresionante Excel comprendías que hay andaluces que hemos «prestado» al mundo como reclamo turístico-cultural, como es el caso de nuestro insigne Pablo Picasso, que sigue siendo reclamo en no pocos países que publicitan exposiciones con el malagueño como gran referente y atractivo. Y es que Picasso sigue siendo el rey. Aquí, allí y donde se quiera. Cuando se complete el futuro nuevo edificio central de la Fundación Unicaja, unido al nuevo hotel Meliá, la pastilla de la plaza de la Merced va a ser uno de los focos de atracción más importantes y más bonitos del mundo. Disfrutemos de lo que vendemos y de lo que tenemos: lo mejor, que ya lo decía el recordado economista y escritor José Luis Sampedro, «hay que viajar por el mundo para valorar lo que tenemos»...

