Un año más la Costa del Sol ha demostrado su fuerza en la World Travel Market, aunque hay que decir que el expositor ... de Málaga capital era 'manifiestamente mejorable', pero en el fondo lo que importa es el buen momento que vive el turismo andaluz en general y el costasoleño, en particular, en este mercado, que siempre ha sido muy afín a nuestra tierra, per(pre)juicios aparte, porque incluso la otrora temida prensa sensacionalista, que tantos palos nos dio en épocas pasadas, nos mira como lo que somos: un gran destino, con una oferta insuperable. Y nuestros competidores nos ven con envidia, ni lo duden, aparte de que se que si te dabas una vuelta por el impresionante Excel comprendías que hay andaluces que hemos «prestado» al mundo como reclamo turístico-cultural, como es el caso de nuestro insigne Pablo Picasso, que sigue siendo reclamo en no pocos países que publicitan exposiciones con el malagueño como gran referente y atractivo. Y es que Picasso sigue siendo el rey. Aquí, allí y donde se quiera. Cuando se complete el futuro nuevo edificio central de la Fundación Unicaja, unido al nuevo hotel Meliá, la pastilla de la plaza de la Merced va a ser uno de los focos de atracción más importantes y más bonitos del mundo. Disfrutemos de lo que vendemos y de lo que tenemos: lo mejor, que ya lo decía el recordado economista y escritor José Luis Sampedro, «hay que viajar por el mundo para valorar lo que tenemos»...

Y un año más, cumpliendo una vieja tradición, un grupo de malagueños surtieron de salchichón de Málaga y de locas de Tejeros al restaurante Hispania, donde su propietario, Javier Fernández, conocido por todos como Pachín, sigue siendo el asturiano 'más malagueño del mundo', porque se vuelca con todo lo que tiene que ver con nuestra tierra. Junto él, sus dos hombres de confianza en el gran restaurante (tiene varios más en Londres y otro en Bruselas) que hay en el corazón de la City, en Lambard Street, Juan Murillo y David Fez, que recibieron a los no pocos participantes en la World Travel Market con su habitual excelente acogida, y no sólo como clientes, sino ya como amigos, porque son muchos años celebrando reuniones y eventos en sus salones, de donde salieron grandes iniciativas para Málaga y Andalucía, como los Grammy Latinos o en su momento algún que otro gran museo de los que disfrutamos. Y en el recuerdo de todos, otro 'malagueño aspirante', el que fuera presidente de la Cámara de Comercio de España en Londres, Eduardo Barrachina, fallecido hace tan sólo unos meses a los 46 años de edad, al que en su memoria tuvo un bonito recuerdo el director Manolo Castillo en la cena que SUR ofrece desde 1998 en homenaje al sector turístico andaluz, que contó con las máximas representaciones de administrativas y políticas del sector de España y Andalucía, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, el presidente de la Diputación, Francis Salado, y no pocos concejales andaluces del sector.

Por cierto, ya que hemos hablado de Picasso, les garantizo que una de las exposiciones más importantes del año actual y del próximo de cuantas se organicen con el genio malagueño de protagonista va a ser la que se inaugurará el próximo día 13 ( y hasta abril del 26). Actualmente se está montando en el Museo Picasso Málaga, con el título de «Picasso. Memoria y deseo», comisariada por ese lujo de malagueño (por eso no ha recibido ni distinciones ni homenajes en su tierra...) llamado Eugenio Carmona Mato, y contará con obras que han venido desde Nueva York, Londres, París, Bruselas o Venecia y reuniendo a artistas de la talle de Chirico, Langer, Cocteau, Man Ray, Magritte, Dalí o Lorca... y con la colaboración del gran Carlos Álvarez y su insuperable voz. Patrocinada por la Fundación Unicaja, va a ser la gran exposición internacional en estos próximos meses. Lo dicho, Picasso sigue siendo el rey. Y Carmona su experto insuperable.

Los homenajes en vida. Ya saben que es una máxima de estos Horizontes Cercanos. Por eso nos alegra citar los celebrados hace unas fechas en dos ciudades malagueñas con dos hombres que han sido protagonistas en buena parte de la historia de ambas, Rudolf Graf von Schönburg y Manuel López Ayala. Porque hablando de turismo, bueno es resaltar el homenaje que el CIT Marbella realizó hace unos días al Conde Rudi como agradecimiento por su trayectoria y su contribución a la imagen y el desarrollo de Marbella. El Conde Rudi es una figura clave en la historia de la gran ciudad costasoleña, referencia mundial del turismo de calidad, especialmente a través de su labor en el Hotel Marbella Club, donde vive actualmente.

Al acto asistieron su esposa la princesa María Luisa de Prusia, el presidente de CIT Marbella, Juan José González, y otros cargos de esta asociación como José Luque, Ricardo Bocanegra y Carlos Sánchez.

Y unos kilómetros más 'hacia Málaga', Fuengirola ha hecho justicia con uno de sus hijos que más ha luchado por esa tierra como es Manuel López Ayala a quien se le entregó el nombramiento de Hijo Predilecto. Fuengiroleño de nacimiento y abogado de profesión, López Ayala es muy conocido en toda la provincia y ha dedicado toda su vida al servicio de su ciudad natal, donde tiene una huella imborrable y en el deporte, la cultura, la política, la abogacía y la investigación histórica.

Más de 1.400 fuengiroleños firmaron junto a numerosas entidades y asociaciones de todo tipo solicitando al Ayuntamiento que preside Ana Mula tal honor, que se entregó en un emotivo acto en la ciudad. Justo premio para ambos.

Terminamos con el polifacético Vicente Jiménez Ifergán, quien acaba de publicar un libro, 'Los secretos de Sofi', que dice ha escrito porque necesitaba hacer las paces con su pasado: «La memoria no se cura sola y escribir fue mi forma de enfrentarme a mis recuerdos, reconciliarme con ellos y, al fin, liberarme. Ha sido un camino de sanación personal que necesitaba recorrer».

Afirma Jiménez Ifergán: «El libro ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. La muerte ha estado muy cerca de mí en muchas ocasiones, y eso me enseñó que no hay miedo más paralizante que el que no se nombra. Por eso deseo compartir esta historia, con la esperanza de que ayude a otros a superar los traumas y miedos que, en mayor o menor medida, todos arrastramos». Sin duda, conociendo los avatares de su vida, tiene que ser una novela apasionante.

Nos vamos con un cariñoso recuerdo para un buen lector de los Horizontes, José Miguel Fernández Pelegrina, un gran hombre. Ya volvimos de Londres, de la WTM 39 (desde 1984, porque hay que quitar dos por la pandemia). Sean felices. Ya quisieran otros tener sólo parte de lo que tenemos. De veras.