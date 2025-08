Picasso, el Reporting y la Niña de San Juan

«La predicción con brocha de Picasso: sugerente y sorpresiva. Aunque, potencialmente, aquella era una opción. Domingo de Ramos atestado de gente. A mi vera, ... mi compaña: siete suecos con las gorras del Göteborg discutiendo de fútbol. Se acerca la niña de San Juan. Años atrás, en el tumulto, escuchabas si los enseres de la cofradía lucían alguna novedad. Y, todo ello, con un acento de por aquí, pero una ciudad hermanada con el turismo amplía el rango. A mí me tocaron los del fondo sur del Ullevi Stadium. Aunque, bajo aquella maravillosa petalada, mostraban respeto: sois todos bienvenidos. Pues bien, observando entre la lluvia de pétalos los destellos de algún que otro avión pendiente de aterrizar, ¿era predecible acertar mi compañía de aquella noche?».

No solo es tremendamente difícil, el ejercicio de predecir o estimar también es injusto. Sobre todo cuando implica la valoración de activos, tales como acciones de empresas, fondos de comercio o cualquier otro que conlleve la estimación de cifras. En definitiva, ¿por qué es tan difícil acertar cuando nos enfrentamos a este ejercicio de valoración? Según el Sr. Escrivá, el actual contexto no es incierto sino «extremadamente incierto». Y en esa extrema incertidumbre debemos realizar nuestros mayores esfuerzos cuando nos enfrentamos a la estimación de cifras pues, según qué casos, puede también conllevar el registro en libros de provisiones, deterioros o aumentos de valor de determinados activos.

En esas, las áreas de reporting se enfrentan al desafío del rigor y amplitud de análisis en un contexto ciertamente complejo. Y es que las expectativas de ocurrencia, aparentemente más evidentes, no siempre traen consigo la consideración de otros escenarios plausibles. A veces, hasta lo más evidente requiere una reflexión. En 'El último Picasso' (Berenice, 2024) Dumas y Savatier nos cuentan la divertida visita que le hizo Gary Cooper al genio malagueño en Cannes. Cooper, actor de películas del oeste, era reconocido por su extrema puntería. Pues bien, Picasso la testó: cogió una olla, la puso en medio del jardín y le entregó una pistola de fogueo. Después de varios intentos, Gary no acertó ni una. La cara de Picasso quedó como la de uno de sus cuadros: bella pero indescriptible. La misma que se les quedan a muchos profesionales cuando dan un valor que finalmente se desvía de la realidad, deterioran algo que no perdió valor o cuando aprecian lo que no aumentó. Como decíamos, hay que testar hasta lo más evidente. Para ello, el análisis debe contener todos los escenarios posibles y no descartar situaciones que, a priori, no se les otorgan probabilidad de ocurrencia. Este riesgo de ocurrencia, el de repago, liquidez, contraparte, geopolítico deben estar en la discusión.

Pero hay un riesgo muy importante que es aquel sobre el que no hemos pensado, leído o debatido, simplemente porque lo desconocemos. Y es que para Umberto Eco los libros leídos tienen mucho menos valor que los no leídos. En 'El Cisne Negro' (Paidós, 2022), Taleb pone énfasis en la errónea comprensión de la probabilidad de las sorpresas, en el análisis de lo que no sabemos. Incide en la costumbre de fijarnos en lo que confirma nuestros conocimientos, no nuestra ignorancia. Por ello, debemos insistir en lo que no hemos considerado. Además, en ocasiones, la decisión se fundamenta en dictámenes de expertos independientes. Es una buena praxis pero, como todo, requiere comprender las hipótesis y metodologías utilizadas. Son trabajos que dan visión y modulan el proceso de decisión pero no sustituyen el trabajo de análisis y compresión que debe realizar el ente decisor. Validar una opinión también requiere su proceso. La obra de Picasso recibió fuertes críticas. En 'Los cuadernos de Royan' (MPM, 2025), Blunt consideraba el Guernica una obra decepcionante. Chagall menospreciaba la elevada producción del genio, cuestionando su valor. Otras opiniones de 'expertos independientes' del momento calificaban a uno de los artistas más influyentes del siglo XX como 'el geómetra de la imbecilidad acumulada'. Si fundamentáramos nuestra valoración en los dictámenes de estos expertos, habríamos registrado una minusvalía en libros. Pero un análisis más sosegado y amplio nos trae una opinión más adecuada del activo. Afortunadamente nadie deterioró nada. La obra del mito del arte moderno es actualmente de las más valiosas del mundo. La opinión del tercero también merece una reflexión. En resumen, consideren todos los escenarios potenciales de ocurrencia, mayor foco en esos libros no leídos, apóyense en expertos pero comprendiendo sus fundamentos y, sobre todo, apliquen el sentido común.

Ver a tu hija con el capirote te hace mayor. Entra el trono 'con paso alegre', se cierra San Juan. Pierdo a mi amiga Juana. El gentío me lleva contra aquella puerta. No alcanzo a entrar: portadores y hermanos cantan el himno. No se escucha desde fuera. No hace falta, la belleza también se siente. El tiempo observa y sonríe: ya reposa 'el joyero'. Mañana es Lunes Santo. + Responsabilidad = + Economía.