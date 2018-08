PICASSO SERÍA MUY DE CHIRINGUITOS Horizontes cercanos Los Asociación provincial de Empresarios de Playa de Málaga ha realizado la mejor campaña de publicidad que se ha hecho de la Costa del Sol en años / Es un ejemplo a imitar por otros sectores turísticos, que dejan la promoción en manos de 'papá administración', como si no fuera con ellos / Expertos de todo el mundo participarán en el IV Congreso Internacional Picassiano que se celebrará en octubre en el Museo Picasso Málaga. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 5 agosto 2018, 10:42

Una de las mejores campañas de promoción que se han realizado en los últimos tiempos de nuestra Costa del Sol es, sin duda, la que ha lanzado la recientemente creada Asociación Provincial de Empresarios de Playa, apoyadas por las agrupaciones de interés económico, bajo el título de 'Somos de nuestros chiringuitos. Somos de nuestra tierra', y la verdad es que viendo el impacto de la misma y después de ver el magnífico trabajo que han realizado hay que serlo y todavía más. Los empresarios de playa cuya agrupación lidera Manuel Villafaína, han hecho lo que el resto de agentes que viven y participan del turismo deberían: no esperar a que sea 'papá administración' (sea local, regional o nacional) quien se gaste los cuartos para promocionar nuestro destino y que vengan turistas. No, han predicado con el ejemplo, tanto por su apuesta como por la difusión que está teniendo su mensaje, que se basa en un decálogo tan verdad como la vida misma.

Los chiringuitos son una seña de identidad de Málaga y de la Costa del Sol. En otros lugares del litoral español hay establecimientos parecidos, pero para nada comparables a los chiringuitos malagueños. Aquí es otra forma de entender la filosofía turística, porque no sólo el espeto de sardinas como plato estrella es un signo diferencial, sino que los chiringuitos cumplen una misión mucho más amplia en estos lares que dar de comer o de beber a los clientes. En cierta manera, como dijo una vez el propio Villafaína, los chiringuitos hacen que el turista no se sienta nunca extraño, que crea que está en su propio hábitat, entre otras cosas porque desde que se abriera en El Palo el primero de ellos en 1882, estos establecimientos han sido punto de referencia de generaciones de turistas, y muchos de sus clientes de hoy vinieron 'ayer' cuando niños con sus padres, y estos con los abuelos de los de hoy, como refieren Miguel Sierra y Paco Cerdán, directivos de la asociación.

«No lo podemos evitar, el lugar del que procedemos nos define», dice en su presentación la campaña de los chiringuitos. Y es verdad, porque como dicen ellos mismos «somos más que un espacio físico, es una concepto, una idea que comprendemos y valoramos sobre todo cuando estamos lejos, en la distancia».

Su decálogo es incontestable: 1.- 'Al turismo una sonrisa'. Un histórico eslogan de la Costa del Sol que parecía haberse perdido, pero que sin duda es la gran clave. La amabilidad, mantener nuestra forma de ser, nuestra cultura, eso atrae a los turistas. 2.-'Chiringuito, un estado mental', y es verdad, porque hablar de chiringuitos es hablar de vacaciones, ocio, cambio de vida, felicidad... 3.-'Un oasis de libertad', porque no hay protocolo, no hay convencionalismos, donde lo mismo estás en bañador y camiseta al lado de alguien con corbata y nadie mira a nadie... Comer casi en la arena, oyendo al mar muchas veces, con el olor de los espetos... 4.-'Velando por tu seguridad'. porque es así, en los chiringuitos hay desde desfibriladores hasta socorristas, y además el entorno es seguro por la presencia en sí mismo del establecimiento. 5.-'Genuinamente auténtico', así son los chiringuito, que forman parte de nuestra historia, porque reflejan lo que somos y cómo somos: al natural, sin 'conservantes ni colorantes', salvo el color 'besugo' de no pocos turistas. 6.-'Mucho más que un chiringuito', porque son improvisadas oficinas de turismo y de información, lugares de orientación para los turistas de dónde ir, qué ver y qué hacer. 7.-'Profesionalidad por principio', pues todo esto no sería posible con la evolución de los chiringuitos en los últimos tiempos, donde la profesionalidad y la apuesta por la calidad han sido evidentes. 8.-'Espíritu innovador', porque los chiringuitos comenzaron a mostrar una forma de ser, una cultura, un color especial... Parte de la hy archiconocida dieta mediterránea se creó en los chiringuitos malagueños cuando apenas nadie hablaba de ella, y eso no tiene discusión posible. 9-'Protegiendo el entorno', porque son los profesionales de los chiringuitos los primeros que son conscientes del impacto en el medio ambiente y en el entorno donde se encuentran: se recicla, se utilizan energías renovables, se fomentan los productos andaluces y malagueños, se crea empleo... Se genera riqueza en todos los aspectos en una palabra. 10.-El decálogo se cierra con 'La importancia de creer en lo nuestro', porque la entidad Playas de la Costa del Sol Agrupación de Interés Económico surge en torno a un objetivo común, poner de relieve la importancia de la figura del chiringuito en la cultura y en el desarrollo turístico de Málaga y de la Costa del Sol. Y es que se puede decir que este decálogo se cierra en dos: mantengamos nuestros chiringuitos como parte esencial de nuestra cultura y de nuestra forma de vida, y ayudemos entre todos a servir mejor al turista, a la sociedad.

Una campaña de altura por parte de la asociación de chiringuitos. Ojalá otros sectores del turismo hicieran lo mismo. Se trata de algo simple, vender lo que tenemos y hacerlo bien.

Seguro que los expertos internacionales que vendrán al Congreso Internacional Picassiano, que se celebrará en Málaga, disfrutarán de nuestros chiringuitos. No es para menos. Allá de donde venagn no tendrán nada ni parecido...

'Picasso e historia', ese es el título del IV Congreso Internacional Picassiano que se celebrará por primera vez en Málaga, coincidiendo con el XV aniversario de la inauguración del Museo Picasso, los próximos 9, 10 y 11 de octubre, en el que participarán los más importantes expertos en la vida, obra e influencia de Pablo Ruiz Picasso. Estas jornadas contarán con la presencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Hasta ahora, las tres ediciones anteriores se han desarrollado en Barcelona y en París, dos veces, y en esta edición «Picasso e Historia» tiene como objetivo principal, según informa la organización del evento, explorar nuevas maneras de entender la obra del genial artista. «La interpretación de la obra de Picasso hasta ahora se había centrado en aspectos principalmente formales, semiológicos y biográficos. El enfoque histórico permite abrir nuevas perspectivas sobre la creación y la recepción de su obra. Las nueve décadas de la vida del artista transcurrieron a lo largo de varios periodos agitados de la historia moderna. ¿Hasta qué punto esta historia -social, económica, política y cultural- se refleja en las pinturas, las esculturas, los dibujos y los grabados de Picasso? ¿Hasta qué punto estos factores históricos determinan la manera en que percibimos al artista? En especial, ¿cómo afectaron los factores históricos la manera en que otros artistas se apropiaron de su legado? Picasso ejerció una gran influencia en otros artistas, no solo de Europa y Estados Unidos, sino también de Latinoamérica y Asia. En este sentido, se puede considerar que Picasso fue el primer artista 'global'. Su obra utilizó una extensa gama de lenguajes visuales que otros creadores adoptaron para expresar los efectos psicológicos de la modernización, el combate entre ideologías políticas y la lucha contra el colonialismo». El principal objetivo de este IV congreso es explorar las nuevas interpretaciones de la obra de Pablo Picasso a partir de la investigación del contexto histórico y las repercusiones de su obra en dicho contexto. El plazo de inscripciones ya está abierto, y los interesados pueden dirigirse al Museo Picasso Málaga o informarse en la página web del referido museo, que se ha convertido en sus tres lustros de vida en la principal referencia museística-cultural de Andalucía. El presidente del comité científico de este congreso es Pepe Karmel, de la New York Universit (NYU) y, que será a su vez el ponente principal. Como asesores figuran los directores de los tres museos Picasso existentes en el mundo, París, Barcelona y Málaga, y el catedrático malagueño de la UMA, Eugenio Carmona Mato. Sin duda, una oportunidad única para conocer aún más e indagar en la figura y en la repercusión del malagueño más universal de la historia, Pablo Ruiz Picasso, que seguro que hubiera sido muy de nuestros chiringuitos...

Pues eso, que sean felices y disfruten de lo que tenemos y que servidor lo comparta igualmente.