El petróleo incendia Belém

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Los combustibles fósiles se han convertido de nuevo en el mayor foco de discordia en una cumbre del cambio climático. Ocurrió en las dos últimas ... citas en Dubái y Azerbayán, países con fuertes intereses en la industria petrolera. Pero pocos imaginaban que condicionarían un acuerdo, aunque fuera de mínimos, en la COP que concluyó ayer formalmente con un significativo fracaso en la ciudad brasileña de Belém, en plena Amazonía. El peso del petróleo, el carbón y el gas en el actual sistema energético mundial sigue lastrando la firma de un amplio pacto entre los países, traumáticamente divididos entre los favorables a una transición «justa, ordenada y equitativa» hacia las renovables, encabezados por Europa con el apoyo expreso de España, y los reacios al cambio. Estos últimos están liderados por los estados más contaminantes y menos comprometidos con el cónclave al haber enviado a delegaciones de perfil bajo o, incluso, al abanderar posiciones negacionistas como Trump. Ni siquiera se ha incluido en la hoja de ruta la necesaria sustitución de los derivados del petróleo por las energías limpias. Ese fracaso incendia la cumbre y compromete otra vez la lucha contra el cambio climático.

