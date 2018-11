Yo no sé si es el aire, el calentamiento global o el contagio de las series americanas, pero cada vez estamos más cursis. Lo de que te 'pidan en matrimonio' rodilla en tierra, anillo en mano y, especialmente, en público, resulta un poquito hortera. Y no se trata de que esas formas tenga un regusto machista (que lo tienen), resultaría igual de bochornoso si fueran las chicas las que les pidieran casarse a ellos.

El problema es que lo de la petición en sí misma (sea en las circunstancias que sea) es algo bastante ñoño. Resulta que cada vez está más extendido y ahora es prácticamente lo normal. Es decir, que la rara soy yo. A mí me provocaría un cruce de sentimientos entre risa y vergüencita.

Una pareja malagueña lo hizo al llegar a la meta del Maratón de Nueva York y les han hecho protagonistas de una campaña de promoción de la próxima edición de la carrera. Han empapelado la ciudad con su foto en plena pedida y ellos, tan contentos. La verdad es que la cosa tenía su riesgo, porque lo de estar con ropa deportiva y en zapatillas siempre deja abierta la puerta a salir corriendo.

Cada vez adoptamos más tradiciones extranjeras. Hacemos a todo: lo mismo nos da el black Friday, que el baby shower. Pero es que en lo de las peticiones de mano hay cierto anacronismo. Si están hechas por sorpresa son un susto que te quitan las ganas de compartir tu vida con el sujeto en cuestión que te plantea el tema de sopetón y con espectadores. Y si no es una sorpresa, sino un teatrillo de algo acordado previamente, pues da bastante pudor.

Al parecer, en las pedidas hay que ser originales, así que la gente tiende a hacerlo en los sitios menos pensados. Hace unos meses fui testigo de una en Oporto. Veía a un grupo de unas 40 personas en el puente Luis I con lo que yo creía que era una pancarta de alguna protesta, cuando al paso de un barco por el Duero en el que se veía a un pareja joven con un violinista la desplegaron: «Di que sí, Catarina», decía en portugués. No sé si Catarina estaba emocionada, si se lo estaba pensando abrumada o si esperaba a que terminara el concierto para darle una respuesta. El caso es que la cosa acabo en suspense, porque mientras permanecieron a la vista, con un montón de ojos pendientes de ellos, no podía deducirse por su actitud cómo acabaría la historia. Un planazo.

Si hay que elegir entre ser irónica o ser romántica me quedo con lo primero, entendiendo el romanticismo como ese arrebato de amor que necesitas compartir con los demás, cuando no se sabe si es más importante lo que dices o el hecho de que se entere todo el mundo de lo que dices. Las demostraciones amorosas y de exaltación de la pareja en redes sociales me resultan o pastelosas o sospechosas.

Prefiero el amor sin rimbombancias ni repolleces. Y, a ser posible, que se si acaba no sea con un susto y se hable también. Sin dramas.