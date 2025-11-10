Somos personas, no trastos

Rafael Pérez Pallarés Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un camión de bomberos, una ambulancia y un coche policial apostados a la entrada de un garaje, escena más propia de una serie de televisión, ... delataba lo que entre corrillos se comentaba: un señor está encerrado en el trastero, vive allí, se ha puesto malo y no puede salir. Desconozco la veracidad exacta de la razón del despliegue, pero quien escribe vio salir en camilla al enfermo. Sé que en el barrio que habito hay quien vive en trasteros. Concretamente un chico al que le han dejado un trastero para vivir y que pide ayuda en la Cáritas parroquial. En este mientras tanto, cuentan que en Torremolinos se habilitan espacios reducidos como vivienda y se venden a 40.000 euros; hay quien prefiere pagar eso a estar condenado, de por vida, a vivir en piso compartido, por el módico precio de 400 euros habitación, baño y cocina; entiéndase la ironía. O más, que de todo hay en la viña.

Nuestra Constitución dice en el capítulo 47 que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.» Dice esto y más cosas. Cuando se exige el acceso a una vivienda digna y adecuada no se está pidiendo nada que no esté previsto en la Constitución que nos dimos entre todos. De hecho y de fondo, no hablamos de una cuestión política, salvo que por ésta entendiésemos la mera gestión de la polis, sino de derechos que cualquier facción debe salvar. No es de recibo que día sí y otro también haya quien no tenga dónde vivir dignamente. Como siempre las familias están sirviendo de colchón para que familiares o incluso amigos no terminen en trasteros porque no somos trastos, sino personas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión