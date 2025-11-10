Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alféizar

Somos personas, no trastos

Rafael Pérez Pallarés

Rafael Pérez Pallarés

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un camión de bomberos, una ambulancia y un coche policial apostados a la entrada de un garaje, escena más propia de una serie de televisión, ... delataba lo que entre corrillos se comentaba: un señor está encerrado en el trastero, vive allí, se ha puesto malo y no puede salir. Desconozco la veracidad exacta de la razón del despliegue, pero quien escribe vio salir en camilla al enfermo. Sé que en el barrio que habito hay quien vive en trasteros. Concretamente un chico al que le han dejado un trastero para vivir y que pide ayuda en la Cáritas parroquial. En este mientras tanto, cuentan que en Torremolinos se habilitan espacios reducidos como vivienda y se venden a 40.000 euros; hay quien prefiere pagar eso a estar condenado, de por vida, a vivir en piso compartido, por el módico precio de 400 euros habitación, baño y cocina; entiéndase la ironía. O más, que de todo hay en la viña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  5. 5 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  6. 6 Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen
  7. 7

    Actuar para malvivir: el 77% de los actores cobra menos de 12.000 euros al año
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Somos personas, no trastos