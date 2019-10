Personas VIP irrelevantes

Una persona VIP (Very Important Person) es aquella que, por ser considerada socialmente relevante por sus éxitos, recibe un trato especial. Lo triste es que algunos programas de televisión consideran VIP a personajes irrelevantes que no han hecho ningún mérito para tener tal consideración. Vivimos en una sociedad donde el esfuerzo de gente que investiga -ganando menos de mil euros al mes- o dedica años y sacrificios para terminar una carrera o superar unas oposiciones no es valorado. Sin embargo, a estos falsos personajes VIP, zafios de la farándula y que no han dado un palo al agua, se les paga entre 3.000 y 35.000 euros a la semana por vender sus miserias. Colaborar con esta plaga de parásitos es hacer de menos a los jóvenes que trabajan y se esfuerzan por hacer más grande un país. Ya lo decía Martin Luther King: «no nos preocupa tanto la gente mala sino el espantoso silencio de la gente buena», así que no colaboremos con nuestro silencio.