Cómo no escribir de las personas emocionantes algo que invade nuestras vidas con cierta frecuencia e intensidad, aunque quizá no tanta como cuando éramos jóvenes. Esa atracción que sientes por alguna persona, ese ánimo que se eleva cuando descubres en otra persona alguien valioso, ese placer que genera la compañía mutua quizá no se puede explicar en su raíz última, pero se da en cualquier edad. Y el verano es tiempo propicio para experimentarlo. Y es buen síntoma. Significa que estamos vivos. Que latimos al compás de la vida. El misterio de las relaciones humanas es algo bello que nos debería introducir en la experiencia del conocimiento del otro con respeto, admiración y complicidad. ¿Cómo no pisar ese delicioso terreno que se nos ofrece en cualquier momento, da igual con qué edad o en la circunstancia más insospechada? No estamos hablando de enamoramiento, es simple y llanamente, descubrir la valía de una persona que quizá con el tiempo se convierta en amigo, en amiga. Cualquier día descubrimos que alguien nos gusta, sin saber por qué, pero que nos gusta. Y no para llevarlo necesariamente a la cama. De pronto nos damos cuenta que el conocimiento intuitivo, valioso donde los haya, nos acerca irremediablemente al deseo de establecer una comunicación más fluida con otra persona, con el deseo de paladearla como un helado de verano. La vida experimenta una dulce desazón y fuertes ganas de tomar a ese alguien y apretujarlo. Es la poderosa fuerza de las relaciones humanas; tan identificativa, tan espontánea, tan dominante. Somos seres sociales y conviene establecer relaciones; no aislarnos en nuestras particulares fortalezas con el teléfono móvil como aliado. Cuando nos abrimos a la poderosa fuerza de la comunicación humana, cara a cara, corazón a corazón, sentimos que la vida empieza a correr fuerte, rápida, entusiasmada; enriqueciéndose, comprendiéndose, ampliándose. No sin cierta nostalgia, hay que reconocer, que a medida que pasan los años el descubrimiento de otra persona se vive de otra manera, más sereno y plácido. Pero no por ello, menos interesante e intenso; puede darse incluso la paradoja de ser hasta más duradero. No tan transitorio, inacabo o fugaz. No creamos a quienes dicen que a determinadas edades ya no se puede confiar, aprender, volver a vivir. Digámosle que olvidaron su propia juventud. Tengamos sentido del tiempo y hagamos de éste nuestro aliado a la hora de vivir la vida con la rotundidad de lo verdadero.