Perdida, sin rumbo y en el lodo Ni el más fiestero de Málaga ha sido capaz de aguantar la oferta de pasar diez días ciego TXEMA MARTÍN Martes, 27 agosto 2019, 07:48

Llega a nuestras pantallas el tipiquísimo debate sobre el estado de la Feria de Málaga que se produce cada año de forma natural, por generación espontánea, pocos días después del acontecimiento. No es que sea un debate especialmente interesante, pero tiene la gracia de que puede entrar al trapo gente que ni siquiera ha pisado la Feria. Esto es así por dos motivos. Primero, por su propia naturaleza municipal y la defensa de que todo el mundo puede o debe opinar de cualquier cosa que tenga pinta de ser pública. Segundo, porque la Feria es más o menos igual todos los años y solo cambian algunos matices.

La gran novedad de esta edición ha pasado por el brutalismo. Se mire por donde se mire, la expansión de la fiesta y este inmisericorde alargamiento del desparrame no parece haber convencido a casi nadie. Ni el más fiestero de Málaga, al que seguro que conoceremos de vista, ha sido capaz de aguantar la escandalosa oferta de pasar diez días ciego. Doce, si contamos la populosa y lisérgica noche de los fuegos artificiales y el desfile histórico que mucha gente, entre la que me encuentro, apenas conocía de él poco más que su existencia, ya que de toda la vida para los feriantes el domingo no ha servido más que para resistir a la resaca o subirse a los carricoches en oferta.

Como esta es una ciudad que lo mide todo por cantidades, también es objeto de debate el horario de la Feria diurna, la del Centro, que es la más salvaje y divertida de las dos. El hecho de que la música se acabe a las seis de la tarde es uno de los grandes disparates históricos de la fiesta, porque incluye la propuesta política de empezar a beber a la una del mediodía, en pleno solano, ese vinito blanco, dulce, frío y aparentemente inofensivo cuya receta original fue inventada en el mismo averno. El concejal del PSOE, Dani Pérez, ha venido a decir algo que de tan cierto resulta ridículo recordarlo, y es que la Feria «está sin rumbo». La afirmación no tiene desperdicio: es un recurso para usarlo en cualquier cumpleaños al que vayamos. La concejala del ramo, empeñada en empujar este intuitivo debate a los lodos del 'Sálvame', acusa a Dani Pérez de haber estado más preocupado en preparar su boda que en ponerse fino en una caseta. Y lo dice ella, heredera de la omnipresencia del alcalde, que será algún año capaz de tomarse su copichuela en todas y cada una de las 211 casetas del Real y, de paso, organizarle en los tiempos muertos la boda a Dani Pérez. Sea como sea, en este debate siempre acaba uno perdido porque no estamos hablando de otra cosa que de una enorme verbena popular. Más que una fiesta rumbera, la Feria de Málaga es un estado de ánimo; alcoholizado, rítmico, selvático y tunante y quizá desesperado. Y que no tiene rumbo, claro que no, pero tampoco hay nada de malo en ello.