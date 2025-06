La palabra pensión es de por sí un término sumamente evocador. Igual nos lleva a pensar en la paga que una parte importante de nuestros ... conciudadanos cobran mensualmente del erario público que, en su forma de pensión completa, nos invita a acordarnos de esas vacaciones de crucero en las que nos sirvieron durante una semana todas las colaciones del día, ambigú incluido en la piscina, y tan abundantes ellas que después tuvimos que ponernos a dieta, por no hacer mención a la palabra que, escrita en un letrero luminoso, nos mira parpadeante desde el piso bajo de una casa modesta en una estrecha calleja. Ay, la pensión... ¿Cuántos deseos concita a la hora de pensar en ese bienestar que conlleva el que le pongan a una por delante todo lo que necesita para sentirse cómoda o, al menos, despreocupada de las fatigas de la manutención diaria?

Cada vez que leo en el periódico las palabras pensión, pensiones, pensionistas y aquellos vocablos que la acompañan en el repertorio de noticias, reportajes, crónicas y alguna que otra sesuda reflexión sobre la situación y el porvenir de las pensiones, no puedo dejar de pensar en el esfuerzo colectivo que ha de hacer nuestra comunidad nacional para pagar lo que el Diccionario de la Real Academia Española define como «la cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad». Y no puedo dejar de pensar al mismo tiempo en el esfuerzo individual que debieron dejar atrás los millones de jubilados que hoy disfrutan de una en muchos casos exigua pensión. Y no solo pienso en ellos si observo la evolución de la familia en nuestro país durante las últimas décadas, cuando son muchos los pensionistas que no solo atienden con su pensión los gastos de subsistencia propia sino que han de arrimar el hombro a la hora de ayudar al sustento de hijos y nietos. No; a los jubilados, con este panorama, lo menos que les espera es una vida de crucero. Si acaso, algunos hogares de abuelos españoles se parecen a aquellas pensiones castizas en las que se prodigaba a sus huéspedes un 'trato familiar'.

El papel de la pensión está experimentando en los últimos años un cambio muy interesante. Si tenemos en cuenta que muchos abuelos representan un rol de padre y madre de familia, algo así como unos padres tardíos de nietos que se mantienen en una prolongada adolescencia, no es raro que en muchos casos sean los nietos los que se conviertan en una especie de pensionados de los padres de sus papás. Los abuelos en no pocas ocasiones superan a sus hijos en los ingresos mensuales y han de convertirse en 'sponsors' de los estudios, del ocio o, cuando la prosa de la vida acecha con su fuerza más cruda, en el sustento diario de los nietos. No es la primera abuela a la que oigo dolerse en la peluquería de que lleva mucho tiempo sin ir a arreglarse el moño porque ahora la prioridad es pagar el estilismo de la nieta. El paro juvenil no ayuda y las necesidades de la sociedad de consumo se imponen.

Para los pensionistas veteranos, esos que se curraron la vida jubilar cuando España no estaba metida de hoz y coz en la vorágine consumista, el retiro tras la larga faena de su vida laboral era algo así como una Arcadia feliz en la que podrían disfrutar de un tiempo, de unas comodidades y de una agenda impensable para la población de aquella época. Son los abuelos o casi bisabuelos de los 'milennials' de hoy quienes sembraron el estado de bienestar del que hoy gozamos. Muchos de los que hicieron posible que se dieran en España las condiciones para implantar un sistema público de pensiones, un sistema de sanidad universal o el marco económico para extender la formación universitaria para la casi totalidad de la población hoy ven cómo esos pilares de nuestra vida ya no parecen tan sólidamente asentados. Y, paradójicamente, algunos de ellos se convierten con su pensión en algo parecido a una 'seguridad familiar', aunque solo sea en lo económico, que no es poco.

A los abuelos que salían por la mañana a ver las obras que se ejecutaban en su barrio sin más responsabilidad que la de no entretenerse demasiado para llegar a tiempo a casa y disfrutar de la mesa puesta que les facilitaba la abuela, hoy les preocupa la macroeconomía que hace posible su paga mensual, mientras que a muchas abuelas que se ganaron después de muchos años de currantas una pensión que les permitiera conocer mundo aunque fuera en los viajes subvencionados por la Seguridad Social, las han convertido las circunstancias de la vida en una suerte de gerentes de unos 'resorts' donde los nietos disfrutan por su cara bonita de pensión completa.