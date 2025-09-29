Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El pelo de Feijóo

ROSA BELMONTE

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Al llegar a la redacción (una redacción), la conversación giraba sobre el pelo de Feijóo. Qué ondas. No hablo en mexicano, es de lo que ... se hablaba, de las ondas. De ese pelo más largo que nos ha mostrado unas ondulaciones capilares que no conocíamos. Feijóo siempre es una incógnita. Con Sánchez sabes a qué atenerte. A cualquier cosa. Pero Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación. El moderado Oscar López dice que Feijóo es el político más sucio de la historia de España. No parece ese el problema. El problema es que no reina como Yul Brynner en 'El rey y yo'. Como Sánchez. A Feijóo el liderato se lo fastidian Ayuso y Aznar. Hasta Moreno, que dice genocidio. Aunque lo dice como aquel obispo de Murcia al que pidieron sacar a la Virgen de la Fuensanta para que lloviera. «Sáquenla, pero no está el tiempo para llover». Ahora quiere recortar ayudas a inmigrantes. Pero ¿y ese pelo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»
  9. 9 «La UMA podría tener hasta 59 millones más si la Junta corrigiese su modelo de financiación»
  10. 10

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El pelo de Feijóo