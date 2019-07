Pedro Sánchez y los chunguitos Voltaje Pedro Sánchez tiene ideas y sin ellas es 'un hombre perdío' TXEMA MARTÍN Viernes, 26 julio 2019, 08:14

En el debate de ayer, cuando ya me había dado cuenta de que lo mejor que podía hacer con ese espectáculo era abstraerme, advertí el pequeño hilillo entre Pedro Sánchez y Rosalía provocado por la leve unión dialéctica en el discurso del todavía presidente del Gobierno al líder de Unidas Podemos: «Si me obliga a elegir entre la presidencia de España o mis convicciones, elijo mis convicciones». El parecido de esta sentencia con la mítica estrofa de la canción que cantó tan gloriosamente Rosalía en la gala de los Goya es evidente, como de un intento tosco de comunicación subliminal enfrascada en una sesión en la que se había citado, entre otros, a Unamuno y a Monterroso, o por lo menos a su dichoso relato mínimo del dinosaurio que hace parecer a Monterroso un escritor de una sola frase.

Pero lo que quería de manera quizá inconsciente Sánchez no era hacer alardes de su gusto musical (nombrado el primer presidente más o menos 'indie' de la historia de España) sino revelarnos que el verdadero homenaje que se hizo ayer en el Congreso de los Diputados fue a Los Chunguitos. Si Sánchez tiene ideas y si sin ellas es «un hombre perdío» es algo de lo que tenemos cada vez menos constancia. El otro día, Eduardo Medina habló en una entrevista del principio de contradicción de la actualidad que hace a los políticos defender una cosa y la contraria no ya en el plazo de algunas semanas, sino de días o incluso de horas. Ese no fue ni de lejos el único despreciable tic de los vividos ayer, en la que terminó siendo una de las jornadas más decadentes e inverosímiles de la última época. La capacidad de la izquierda para perder incluso cuando gana es clamorosa, como también lo es la manera de frotarse las manos de la derecha, encantada de ver a un país atrapado en la repetición de elecciones, en la pesadilla de una campaña que no se termina nunca y, lo que es peor, en la no asimilación de la voluntad popular. Viendo a esta tribu que llega para gobernarnos por todos los lados y que está reinada por la mediocridad, el único consuelo que nos queda es el desgobierno. En Bélgica estuvieron 541 días sin ejecutivo en la época de la peor crisis económica de la historia. El resultado fue que bajó el paro, aumentó el salario mínimo, el IPC creció más que la media europea y descendieron los indicadores de corrupción. Lo que no cuentan los datos es el hartazgo de la gente, la frustración de las personas que quieren que su democracia funcione o que lo haga bien. De una anomalía que no es propia del sistema, sino de la gente de cuarta y de los lolailos que están accediendo a puestos de responsabilidad. Todo se traduce en una lucha del poder por el poder y en una guerra de egos mediatizada. Un circo poligonero.