Pedro Neymar Sánchez

Septiembre es el verano al que se le acaban los días. Una tarde escrita con el sol en minúscula. Una despedida que se resiste. Un mercado de fichajes que siempre quiso ser agosto, un Barcelona sin Neymar. El fallido fichaje del jugador carioca por el club culé ha sido toda una comedia de enredo, que, en palabras del clásico Covarruvías, no fue otra cosa que «la mentira o patraña bien compuesta».

Buena nota tomó de tamaño enredo Pedro Sánchez en los atardeceres eternos de Doñana, donde nadie perturbó su largo descanso. Es verdad que siempre prefirió al baloncesto como deporte, pero el fútbol ha sido finalmente su último inspirador. Todo fue un teatro durante el mes de agosto. El equipo catalán realmente no tenía la voluntad de volver a fichar al astro brasileño, pero debía fingir interés por el mismo. Esas noticias a cuenta gotas de un deseo irrealizable eran suficientes para llenar las horas y los días de los periodistas, mucho más interesados en la no noticia que en la realidad por la que pasaba el equipo y el club. Mostrar a otros como responsables del fracaso final de la operación -jugadores de su equipo que no quisieron formar parte del trueque, pretensiones demasiado elevadas del protagonista, y rigidez del club parisino a la hora de negociar- ha sido indispensable para llegar finalmente al destino que previamente se había elegido: no contar con Neymar, pero presentándose no como responsable de la decisión sino como víctima. El dirigente socialista está cómodo como presidente en funciones, con toda la capacidad de maniobra que disfruta, y quiere por todos los medios que se convoquen unas nuevas elecciones con la creencia, fomentada con Iván Redondo, que en las mismas obtendrá una mayoría holgada para conformar un gobierno socialista en solitario. Debe llenar los días con informaciones con las que entretenernos de posibles pactos con Unidas Podemos. Finalmente debe hacer responsable del fracaso de una nueva convocatoria electoral al resto de formaciones políticas. A Pablo Iglesias sólo le queda una salida honrosa a esta comedia de enredo escrita por Pedro Neymar Sánchez, que no es otra cosa que favorecer la investidura del socialista, para que gobierne en solitario, y sentarse en la bancada de la oposición y dejar escrito en el diario de sesiones las palabras de la Lupe: teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi ambición, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro.