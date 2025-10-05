Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

La flotilla está de vuelta. El viaje de estudios, la «gloriosa» singladura, con guitarra y canciones adolescentes, paradas festivas y muchas sandeces, ha llegado a ... su fin. Ahora la deportación, tras una detención más técnica que otra cosa y unas dosis de realidad. Dicen que descargar la mercancía humanitaria ha sido coser y cantar, ya que según se ha sabido, no se llevaba más ayuda que la propaganda. Ahora se sabe que la financiación y hasta la propiedad de los barcos eran cosa de Hamas. Entre los viajeros iban dos conocidos etarras, cada uno sabrá la consideración que esto le merece, el resto de pasajeros, activistas, políticos, 'influencers' y alguno que otro agente infiltrado del Mossad. De momento, una vez aprehendidos los 473 tripulantes de la 'Global Sumud Flotilla', el alojamiento -parece que fugaz- lo será en el desierto del Néguev, la prisión del Saharonim, junto a la frontera de Egipto.

La paz puede ser