Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La paz preventiva

FRANCISCO J. CARRILLO. ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Al igual que han existido, y siguen existiendo, las acciones de 'guerra preventiva', muchas de ellas de dudosa legitimidad y legalidad internacional, ¿por qué no ... hablar de 'paz preventiva' para evitar el inicio de guerras? Pocos dudan, aunque algunos sí, que se llegue a la firma de la paz en los conflictos armados, sean convencionales o híbridos, es algo positivo no sólo para los contendientes sino para todo un mundo interconectado. La firma de una paz debe ser acompañada de un programa inmediato para asegurar la estabilización y evitar cualquier vacío de poder. El acuerdo de paz para Gaza es un hecho positivo. Pero al siguiente día hemos visto milicias armadas enfrentadas e, incluso, ejecuciones sumarias. Hay que deducir que el programa de estabilización y gobernanza transitoria ha estado ausente. Se dice que llegará. Mientras tanto, reina, en lenguaje coloquial, la ley de la selva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La paz preventiva