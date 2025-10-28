Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una 'paz' para cambiar la narrativa, no la realidad

Entre los objetivos de Trump, desactivar la presión internacional contra Israel

HAIZAM AMIRAH FERNÁNDEZ. DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE ESTUDIOS ÁRABES CONTEMPORÁNEOS

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

¿Adónde vamos a volver? ¿Dónde vamos a estudiar, trabajar y curarnos ahora que Trump dice que hay un acuerdo de paz?». Esas son algunas ... preguntas que se hacen los habitantes de Gaza. Cualquiera que haya visto imágenes de la destrucción material que ha causado Israel en ese pequeño y densamente poblado territorio puede entender la angustia a la que se enfrentan los gazatíes tras dos años de bombardeos, desplazamientos, hambre, sed, enfermedad y sobrevuelo incesante de zumbadores drones armados. Dos cifras hablan de la magnitud de la aniquilación provocada por Israel: su ejército ha lanzado 180.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en ese periodo, lo que equivale a la potencia explosiva de 12 bombas nucleares como la usada en Hiroshima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  5. 5

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  6. 6 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  7. 7

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  8. 8 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena
  9. 9 Detectan derivados de cannabis en unas gominolas vendidas en España
  10. 10

    Un parque para los vecinos de Teatinos: el Ayuntamiento de Málaga selecciona a la empresa constructora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una 'paz' para cambiar la narrativa, no la realidad