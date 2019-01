La mejor frase política del siglo XX la pronunció Eva Perón: «Todo el mundo nos mira, así que nada de pavadas». Se la dijo a su séquito, que incluía peluquero y confesor jesuita, en el avión camino de Madrid en junio de 1947, fecha en la que se cascó un visón. Luego ella misma se encargó de las pavadas (cuando visitó El Escorial, soltó que ese gran edificio con tantas habitaciones le parecía ideal para hogar de huérfanos). La política es escaparate. No es tanto lo que es como lo que parece. El acuerdo en Andalucía, que ya veremos lo que da de sí, es como Tricicle cantando 'Soy un truhán, soy un señor'. Lo que Irene Montero, nuestra Evita, llama «los trillizos reaccionarios» es en realidad un trío cómico. Se comportan como un matrimonio que no se habla y utiliza al hijo de conexión. Dile a tu madre que... Y ahí anda Ciudadanos diciendo que no ha pactado con Vox y Vox diciendo que no ha hablado con Ciudadanos. Pavadas a tres bandas.