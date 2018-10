El más temible adversario de esta primera fase de la Eurocup llegó anoche al Palacio de los Deportes en un momento delicado para el Unicaja que, dentro de su satisfactorio arranque de temporada, necesitaba consolidar el funcionamiento de esa nueva rotación de jugadores a la que le ha obligado la ausencia de Alberto Díaz. Aunque es cierto que venía de lograr un triunfo claro, no lo es menos que pasó por serias dificultades en Manresa y que sólo logró abrir una brecha favorable en el marcador en aquellos minutos sublimes de Wiltjer.

Desde el salto inicial pudimos apreciar que el objetivo anoche del Unicaja no era precisamente fácil, sino todo lo contrario. En ataque, no daba una a derechas, porque la defensa rusa, muy intensa en el perímetro, no daba facilidades a los locales para pasarse el balón entre ellos. Cuando entró Fernández por Roberts el ataque local mejoró, gracias a la habilidad del madrileño para utilizar el bote. En la recta final del primer cuarto y en el arranque del segundo, con la presencia masiva de suplentes, cambió el partido y el Unicaja tomó el mando. Con el retorno de los actores principales, el Unicaja mantuvo una corta ventaja, porque su gran acierto en triples (7 de 10) les había permitido compensar las ocho posesiones más de su rival, mejor en el rebote y con menos pérdidas.

Con Wiltjer perdido y Fernández primero oculto en el puesto de base, y después en el banquillo, al Unicaja le faltaban puntos tras el descanso. Los visitantes aprovecharon el dominio de Henry sobre Roberts para adelantarse otra vez, aunque Shermadini mantuvo a su equipo en pie.

En el último cuarto Ndour salió decidido a no dar opciones, con una anticipación feroz. Así las cosas, el Unicaja quedó en manos de Jaime Fernández y los triples. El madrileño puso a su equipo muy cerca de una victoria que con la compañía de Roberts fue más fácil de alcanzar en la prórroga. Otro paso adelante del cuadro malagueño frente a un equipo duro, por más que la ausencia de Alberto Díaz sigue pesando a ambos lados del campo.