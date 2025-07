Los que están de paso

En el transcurso de una misión oficial a Beirut como representante regional de la UNESCO, acompañaba al presidente del Instituto Árabe de Derechos Humanos (IADH) ... con sede en Túnez, cuya continuidad estaba amenazada directamente por el autócrata Ben Alí. El Líbano, a través de su embajador, se había ofrecido como país para acoger una Subsede del IADH. El objetivo de la misión era oficializar con Émile Lahud, presidente de la República libanesa, y con Rafic Hariri, primer ministro, la instalación de la Subsede del IADH. Así se hizo. Hariri, meses después, fue víctima mortal en un atentado con bomba, a pesar de su escolta de más de ochenta efectivos. Figuraba entre las primeras fortunas del mundo árabe. Trabajaba discretamente en pro de la paz definitiva con Israel.

En el marco de esta misión con connotaciones humanitarias, visité el campamento de refugiados palestinos, Ain al Hilwed, situado en los arrabales de la bíblica ciudad de Sidón. En el briefing preparatorio, mis colaboradores me habían facilitado los datos de este campamento de refugiados en el que se hacinaban unos 120.000 palestinos desde 1948-1949, de un total estimado, en el año 2000, de 490.000 en el Líbano. Sabía que uno de los grandes problemas era la depuración de las aguas fecales. Y había obtenido el firme compromiso de depurarlas gratuitamente por parte de una gran empresa francesa. La visita a Ain al-Hilwed fue impactante por las condiciones materiales de supervivencia. Un diputado palestino me informó que los sucesivos gobiernos libaneses no permitían ninguna mejora del hábitat, incluso la entrada de un ladrillo, porque los palestinos 'están de paso'. La prohibición se extendía al ejercicio de ochenta oficios (incluidos médicos palestinos formados en Egipto), acceso a la propiedad y, por supuesto, negativa a toda tarjeta de identidad como residente. Estas condiciones son aplicables y aplicadas en aquellos países árabes con refugiados palestinos, excepto Jordania. Porque 'están de paso'. Y así malviven desde hace 80 años.

Pedí, sobre la marcha, ser recibido por el primer ministro Hariri (la UNESCO estaba organizando en su ciudad natal una conferencia internacional sobre ciudades costeras). Me recibió y le manifesté mi extrañeza en no poder llevar a cabo el proyecto de depuración de las aguas fecales del campamento de refugiados palestinos (dentro del programa de la UNESCO, 'Gestión de las transformaciones sociales', con la cooperación de Francia). Hariri aceptó hacer una excepción con consulta parlamentaria. Los diputados no aprobaron la excepción.

Los países de recepción tienen obligaciones morales para facilitar las condiciones de vida de los acogidos. Y no instrumentalizarlos

Algo semejante acontece en Tinduf (Argelia) desde 1975 con los refugiados saharauis, tras el comienzo del conflicto en el Sáhara Occidental y la retirada de España. En la provincia de Tinduf hay cinco campamentos de refugiados saharauis. Y allí nació la estructura de la República Árabe Democrática Saharaui (RADS) y allí tiene sus bases el Frente Polisario. No se dispone de estadísticas fiables de la población refugiada ya que Argelia se opone a que se elabore un censo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó en 173.600 la población saharaui refugiada en 2018. En los cinco campamentos de refugiados se ha reproducido la estructura política y administrativa de la RADS: provincias (valiatos) y municipios (dairas), con parlamento y gobierno (el Frente Polisario tiene un ala militar apoyada por Argelia contra el plan para el Sáhara Occidental de Marruecos). Aquí también los refugiados saharauis 'están de paso'. No gozan de libertad de movimiento. No tienen derecho al trabajo. Habitan en casas de adobe o en tiendas de campaña, sin agua corriente. Más bien se trata de un gran campo de concentración, sobre el que se estructura la RADS al mando del Frente Polisario. En la práctica, dependen de la ayuda internacional. 'Están de paso' desde hace 50 años.

Es comprensible que las poblaciones refugiadas que tuvieron que abandonar tierra y casa para ser acogidas por otros países en campamentos tengan, como objetivo, regresar a la tierra y casa que se vieron obligadas a abandonar por hechos políticos. Pero los países de recepción tienen obligaciones morales para facilitar las condiciones de vida de los acogidos. Y no instrumentalizarlos como arma de presión o argumento político a nivel internacional, considerando que 'están de paso' y manteniéndolos en condiciones infrahumanas y de hacinamiento durante más de 80 años (los palestinos) y 50 (los saharauis). El caso más evidente es el de los saharauis en Tinduf, sin agua corriente, cuando Argelia, país de acogida, está, a nivel mundial, clasificado en el puesto 14 como productor de petróleo, y en el 8 como productor de gas natural.

En lo que se refiere al Líbano, es diferente. El país está en grave crisis económica casi permanente. Sin embargo, en ambos contextos es posible levantar las prohibiciones laborales y de movilidad para que palestinos y saharauis puedan crearse, al menos, una 'economía de subsistencia' en el sector primario (agricultura) y tener libre acceso al mercado de trabajo, dotándolos de tarjeta de residencia. En el entretanto, la creación del Estado Palestino y de una entidad saharaui en el Sáhara Occidental siguen siendo alternativas de paz, tanto para el Oriente Medio como para el Magreb. Y, sobre todo, para los que 'están de paso'.