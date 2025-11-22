Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un paseo nostálgico

FEDERICO ROMERO HERNÁNDEZ. JURISTA

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El piso donde yo viví durante mi niñez no era quizás demasiado luminoso. Eso me invitaba a asomarme al balcón de mi dormitorio, desde el ... cual, bajo el cielo azul vibrante y claridad deslumbrante de Málaga, veía los escombros de los edificios destruidos por la pasada guerra civil, que recordaban la cercanía de su horror con los cristales rotos, ladrillos polvorientos, hierros retorcidos y vestigios de vidas destrozadas de sus moradores, solo profanadas por la vida de las ratas que se paseaban por aquellos despojos. En mi inocencia, creía entonces que eso formaba parte del paisaje natural de las ciudades. Pasados los años, cuando Málaga se va llenando de las múltiples estrellas de sus hoteles y restaurantes y de los muchos visitantes que transitan sus calles, me llevan a la reflexión y al recuerdo las imágenes de aquellos derribos, ahora reproducidos en las ciudades ucranianas y en una Gaza casi arrasada. Y ese pensamiento me lleva también a preguntarme cuánto habrá de compasión verdadera y de sincero acompañamiento en los manifestantes callejeros, frente a tantas personas que han aguantado las devastaciones inmisericordes de los verdaderos afectados por las catástrofes naturales o provocadas de las danas, de las tempestades y de las guerras que les han hecho perder vidas queridas y medios de vida necesarios; cuánto habrá de verdad en las motivaciones políticas de los activistas profesionales al servicio de los dirigentes políticos y, lo que es más relevante, si en la conciencia personal de los dirigentes responsables, por acción u omisión, respecto a ellas, se considerará la gravedad de lo acontecido y de aprovecharlo para obtener alguna clase de rédito político.

