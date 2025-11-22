Un paseo nostálgico

El piso donde yo viví durante mi niñez no era quizás demasiado luminoso. Eso me invitaba a asomarme al balcón de mi dormitorio, desde el ... cual, bajo el cielo azul vibrante y claridad deslumbrante de Málaga, veía los escombros de los edificios destruidos por la pasada guerra civil, que recordaban la cercanía de su horror con los cristales rotos, ladrillos polvorientos, hierros retorcidos y vestigios de vidas destrozadas de sus moradores, solo profanadas por la vida de las ratas que se paseaban por aquellos despojos. En mi inocencia, creía entonces que eso formaba parte del paisaje natural de las ciudades. Pasados los años, cuando Málaga se va llenando de las múltiples estrellas de sus hoteles y restaurantes y de los muchos visitantes que transitan sus calles, me llevan a la reflexión y al recuerdo las imágenes de aquellos derribos, ahora reproducidos en las ciudades ucranianas y en una Gaza casi arrasada. Y ese pensamiento me lleva también a preguntarme cuánto habrá de compasión verdadera y de sincero acompañamiento en los manifestantes callejeros, frente a tantas personas que han aguantado las devastaciones inmisericordes de los verdaderos afectados por las catástrofes naturales o provocadas de las danas, de las tempestades y de las guerras que les han hecho perder vidas queridas y medios de vida necesarios; cuánto habrá de verdad en las motivaciones políticas de los activistas profesionales al servicio de los dirigentes políticos y, lo que es más relevante, si en la conciencia personal de los dirigentes responsables, por acción u omisión, respecto a ellas, se considerará la gravedad de lo acontecido y de aprovecharlo para obtener alguna clase de rédito político.

El paseo nostálgico por Málaga no lo he iniciado solo por la combinación de los antiguos recuerdos de derribos, con las nuevas desolaciones contempladas «desde esta alejada orilla», sino porque, caminando por ella, siento el alivio y la nostalgia de verificar una prospección que, al distanciarme en el tiempo y relativizarlo todo dentro de la creencia en una superior Providencia, me hace contemplarlo también todo desde la atalaya sosegada de la Historia.

Y sigo caminando. Las ciudades milenarias como Málaga permiten ser paseadas con esa visión histórica en la que los recuerdos pasados o los descubrimientos recientes aparecen reflejados en las gacetas o en las tablas de piedra recién desempolvadas. Desde la Catedral paso por delante del Sagrario y me viene a la cabeza el nuevo descubrimiento de un ara, no sé si del siglo tercero o cuarto de nuestra Era, que es una muestra de la pujanza de un cristianismo que, desde el bronce sobre el que se inscribe la 'lex Flavia malacitana', del siglo I, que le concede a la ciudad el estatuto jurídico de municipio romano, hasta la celebración del primer concilio ecuménico, de Nicea, en el año 325, Málaga figura como uno de los pocos enclaves romanos dentro de la Hispania en la que ha enraizado con fuerza nuestra fe en Cristo.

La plaza de la Constitución es para mí más importante que las otras más bellas de Europa

Dejo atrás la vía Decumana Máxima de la Malaca romana (calle del Císter). Tras pasar por la calle Santa María llego a la Plaza de la Constitución. Antes de cruzarla diviso la embocadura de la calle Compañía, de Jesús, y la fachada de la Sociedad Económica de Amigos del País, 'la Económica', antiguo colegio de los Jesuitas, que, después del Ayuntamiento es la institución pública más antigua de la ciudad. Un emblema de la llegada a Málaga de la Ilustración. Por cierto, que uno de los usos docentes y culturales que tuvieron lugar en sus instalaciones fue albergar la Escuela de las Temporalidades, donde, desde los siete hasta los once años, estudió el que luego sería el General Sanmartín, considerado como héroe de la independencia argentina. Y que, como tantos otros formados en España, abominaron de ella.

Pero no quiero detenerme demasiado en estos detalles, aunque, sin ser relato histórico sino paseo, es inevitable que a uno se le vaya la cabeza con lo leído y lo vivido. La plaza de la Constitución, con su nombre insustituible, es para mí, no solo más cercana sino más importante y significativa que todas las otras más bellas de Europa. Con haber vivido ratos estelares en cada una de ellas: en la de la Señoría, en Florencia, la Navona en Roma, la de San Marcos en Venecia, la Grand Place de Bruselas, al ver rota su paz silenciosa al anochecer con los improvisados regalos de ponerles un fondo musical único, con las canciones de unos coros tedescos, cuartetos del café Florián o interpretación de piezas excepcionales del romanticismo occidental, bajo el templete de la bruselense, doy gracias por esos momentos puntuales y mágicos. Pero también por volver a la plaza malagueña y a la calle Larios, recuperando la tranquila cotidianeidad del hogar.

Y oyendo y sintiendo fluir el agua que se escapa entre mis dedos desde la clepsidra que mide inexorable mi tiempo, pongo fin a mi paseo nostálgico. Y como terminaría diciendo al fin de su perorata un actor callejero del siglo de oro: «gracias y ustedes disculpen mi atrevimiento».