Haz que pase otra vez

Los deberes se acumulan, la mesa está atestada de asuntos de incógnita resolución. Dicen los antiguos que no hay nada nuevo bajo el sol (nihil novum sub sole) y que lo importante es que pase la sequía, la crisis, la hambruna, la fiebre, la guerra, la pena, la torpeza, el egoísmo, la sinrazón, la miopía...

La gran cara de Sánchez con letras rojas encima pidiendo a quien la observe que la «haga pasar» es una campaña rara, algo equívoca y los expertos en marketing no se ponen de acuerdo en si es muy mala o sólo está escasa de puntería. Lo cierto es que el primer presidente no electo de nuestra historia reciente, aquél que llegó a Moncloa apoyado por los populistas radicales de Podemos, la derecha nacionalista vasca, los diputados del entorno de ETA y los partidos independentistas catalanes (envueltos en un presunto golpe de estado), pide apoyos para que España le otorgue el aval necesario para que vuelva a hacer coalición con aquellos que corean no creer ni querer a España. Realmente este extraño planteamiento tendría una fácil respuesta en cualquier latitud en tres dimensiones y sólo si las mentiras se alzan podrán los que se unen a la contra tener el voto a favor. No se puede encargar la construcción de un proyecto a aquellos cuya consigna es la destrucción de toda señal del mismo. No se puede defender Roma auxiliado por los declarados enemigos de Roma.

La moción de censura fue un hecho, Sánchez quería gobernar y se apoyó en todos los que no querían que lo hiciera Rajoy por causas diversas y contrapuestas. ¿Pueden las urnas reeditar una mayoría compuesta en su mitad por los que quieren hacer estallar la unidad de España? Se diga lo que se diga, es francamente difícil de creer. La historia nos muestra que nunca una constitución española ha sido tan longeva ni ha traído un período más largo de convivencia en paz, consenso y prosperidad, como la actual de 1978. Con los defectos de toda empresa humana, con episodios luctuosos, con atentados terroristas que llenaron a España de dolor, con un estado de las autonomías complejo y a veces discutido, con reformas pendientes, con todo... Nunca España ha logrado tanta igualdad ni ha sido más democrática, solidaria y eficaz que en la actualidad. Construir el futuro pasa por persistir en el camino que marcó la Transición y la senda constitucional. Por eso pueden cambiar los gobiernos y que sean distintos los partidos a los que toque integrarlos, pero nunca comprometiendo el modelo de convivencia ni transigiendo con los enemigos de la unidad nacional ni el orden constitucional que, se muestren o disfracen como lo hagan, siempre serán los enemigos de todos.

Desde que se anunció la convocatoria de elecciones generales, tras el aviso de los golpistas de que nunca más pagarían por adelantado, todos los viernes el Consejo de Ministros aprueba y anuncia decretos-ley de gasto social de electoralista diseño. No está claro que muchos de estos gastos puedan hacerse efectivos y los que sí rompen con el marco de control del déficit acordado con la Unión Europea. En el pasado más reciente, bajo un gobierno de Zapatero, las irresponsables medidas y la temeraria ignorancia de una declarada crisis económica internacional de grandes proporciones trajo a España la peor versión de la misma. Hoy, ante el aviso de síntomas de desaceleración en nuestro país y los que le circundan, volvemos a oír frases de desdén y supuesta fortaleza por parte de Sánchez y su ministra Calviño. Da miedo pensar que se trate de un «haz que pase otra vez...»

Si malo es propiciar la llegada de un gobierno que nazca hipotecado por vectores secesionistas que basen sus apoyos en la consecución de transitoriedades independentistas, asistir a la nueva puesta en marcha de las políticas que objetivamente favorecen una nueva crisis económica es el horizonte más oscuro. Sánchez sólo quiere ganar, ese es su único programa. Está convencido de que estando al frente nada puede salir mal, entroncando con la más pura tradición de la izquierda, cree que los recursos públicos son infinitos y si no fuera cierto... Que le pille en Moncloa.