Haz que pase

No sólo ha vuelto Aznar, también Miguel Ángel Rodríguez. Este gracias a Isabel Díaz Ayuso, que lo tiene en su campaña. El lunes, el periodista John Müller fue a su tertulia de esRadio y se encontró con Santiago Abascal, que había sido entrevistado por Dieter Brandau. Müller, como tras la irrupción de Podemos, ha coordinado un libro de varios autores sobre Vox. Uno que no gusta a Vox. Se hizo foto con él (Müller,delante; Abascal, detrás) y la colgó en Twitter. Interviene MAR: «Nunca me hubiera hecho esa foto!!! Te amenazaba con una pistola por detrás? Pedirá tu pena de muerte cuando discrepes con él! Ojo!». Dejando aparte la adolescente ortografía, hay que ser bambarria. Por la noche, Rivera suelta: «Vox propone que pueda haber tiroteos en los colegios». Lo que Abascal dijo a Brandau: «Cualquiera puede tener un arma, sólo hay que pasar un psicotécnico, que, de hecho, es bastante sencillito y habría que endurecerlo». Y Vox sumando votos.