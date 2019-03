El ZAS ... Pasapalabra

Suena como un Zasca al exceso de bares y terrazas, pero en realidad son sólo unas siglas rimbombantes, Zona Acústicamente Saturada, para evitar decir que en el centro hay mucho ruido, algo que sin hacer mediciones y simplemente de oído ya intuíamos. Después de hacerlas, el Ayuntamiento ha establecido una serie de calles con niveles entre muy alto o alto (como Mitjana o la plaza de Uncibay) y medio (como la calle Alcazabilla).

Y la cuestión no es terrazas sí o terrazas no, que muchas veces se plantea el debate como o todo o nada, sino simplemente que en esos sitios se establezca una restricción de licencias nuevas y si es necesario de algún horario para cumplir la normativa y poder conjugar el descanso de los vecinos y una actividad recreativa de la que todos somos usuarios. De sentido común.

Allá por el mes de septiembre la Junta de gobierno local aprobó la declaración del centro histórico y Teatinos como zonas acústicamente saturadas, lo que suponía una moratoria para abrir nuevos bares y discotecas en esta zona. Anunció también Carlos Conde que se intensificarían los controles de la Policía Local para evitar masificaciones y actos incívicos o de vandalismo y que esperaba que la aprobación definitiva estuviera en 2018.

Pero, ¿quién se mete a un mes y pico de las elecciones en problemas? Dice el concejal José del Río que les han presentado alegaciones completamente contradictorias y que los vecinos creen que se han quedado cortos y quieren que se reduzca el horario de los negocios, mientras que los empresarios alegan que les cortaría el funcionamiento de sus terrazas y generaría una pérdida de puestos de trabajo.Como si el hecho de que tuvieran intereses contrapuestos fuera una sorpresa. Pues es lo que tiene tomar decisiones, que no se pueden hacer a gusto de todos. Lo que está claro es que si hay una normativa habrá que cumplirla y si no, cambiarla, pero que no se puede estar dando rodeos, repensando siempre lo mismo.

Algo así pasa con los patinetes y parece que ahora se le va a poner remedio con el bando municipal y al menos se va a regular dónde se pueden aparcar y por dónde tienen que circular mientras llega la normativa general. Todos ello después de centenares de patinetes tirados en cualquier sitio y muchas quejas de vecinos y de los grupos de oposición pidiendo que se regulara.

Si no puede ser que la legislación se adelante a las necesidades de los ciudadanos, al menos que no vaya por detrás y haya que sacarla a tirones.

Conclusión, que la decisión de la moratoria de terrazas habrá que dejarlo para la proxima corporación. Es decir, que lo más seguro que quién sabe. Otro asunto más que tenemos en lista de espera, como Limasa, el conflicto de los bomberos... Pasapalabra.