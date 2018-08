Pasajes de la vida EDUARDO NIETO Un nuevo establecimiento viene a darle vida a la zona más 'olvidada' del Pasaje de Chinitas.-Esteban Vigo, como Javier Conde, otro 'sufridor' de la Málaga olvidadiza...-Miguel Gallego se va de vacaciones en el Cervantes para 'regresar' en septiembre al Teatro del Soho.-Ruiz Padrón diseña un mantel para 'Lo Güeno'.-Comerciantes de La Carihuela convocarán un concurso de ideas para el barrio torremolinense. PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 12 agosto 2018, 10:11

La vida está llena de pasajes, unos mejores y otros peores, pero siempre, la mayoría, impredecibles.

La zona hasta ahora más degradada del Pasaje de Chinitas, la que da a la calle Fresca, está de enhorabuena. Unas 200 personas asistieron el pasado viernes por la noche a la inauguración de 'El Pasaje', un establecimiento 'homenaje a Málaga y sus hijos más ilustres' ubicado en la zona más 'escondida' del Pasaje de Chinitas, de donde ha tomado su nombre. Propiedad de Félix Martín Rojas y gerenciado por Pedro Trillo, empresarios bien conocedores del centro de Málaga, esta nueva cervecería tiene una decoración muy peculiar, con espacios dedicados a personajes como Chiquito de la Calzá, Antonio Garrido Moraga, el futbolista Esteban Vigo, el árbitro malagueño Daniel Hierrezuelo, todos adornados con 'detalles' personales de quienes dan nombre a cada espacio. En su intervención ante los invitados, Martín Rojas relató su apego al Pasaje «donde mi hermano y yo nos criamos como aquel que dice» y relató su afán desde hace cuatro años por recuperar una zona que «hasta ahora ha estado muy deteriorada... Primero fue reclamar al Ayuntamiento durante un año , la retirada de los 14 contenedores de basura que habían convertido el corazón más antiguo del centro en un vertedero y en un urinario público, pero solo mejoró un poco la imagen , ningún comerciante quería establecerse en esa zona: se ofreció a librerías, farmacias, tiendas de souvenirs , pero no, una vez más solo la hostelería pudo ser el determinante motor de la inversión en el centro», especificó, Félix Martín, quien por eso, dijo, decidió apartarse de su trayectoria empresarial para crear este nuevo espacio hostelero, que definió como «un centro de reunión en esa calle que durante cientos de años albergaba lugares emblemáticos de hostelería malagueña , y la última verdulería. Esta cervecería es un homenaje a Málaga y a sus malagueños ilustres, lejos de haber imitado a los pubs anglosajones, como suele ser la norma». Martín Rojas finalmente agradeció públicamente la colaboración del constructor Pedro Trillo quien, aparte de acometer las obras, gerenciará el negocio, así como al alcalde Francisco de la Torre y a las concejalas María del Mar Martín Rojo, Gema del Corral (quien no pudo asistir por haber dado a luz) y Teresa Porras, a quienes solicitó que mantengan su apuesta por renovar totalmente el Pasaje de Chinitas. Precisamente ha sido el empresario malagueño propietario de 'El Pasaje' el que dio el primer paso para colocar en el referido espacio urbano una estatua de quien fue uno de sus habituales paseantes más famosos, Chiquito de la Calzá, que realiza el artista malagueño Juan Vega, que será la primera que se hará en Málaga por cuestación popular, un proyecto que pronto será una feliz realidad.

Si hace poco nos referíamos a la difícil explicación de que Javier Conde no estuviera en los carteles de la feria taurina, una interrogante muy parecida nos asalta con Esteban Vigo, el que fuera gran extremo malaguista internacional y jugador del Barcelona CF. 'Boquerón' Esteban ha triunfado en los banquillos también, pero por esas extrañas circunstancias que rodean al fútbol se encuentra sin equipo, pese a que está en todas las quinielas. A sabiendas de todo lo que ha acontecido estos meses atrás en el Málaga CF, extraña también que nadie se haya dirigido a Esteban desde La Rosaleda, cuando pocos profesionales del mundo pelotero está más comprometido con el Málaga y es más hincha del equipo que él. Hubo tímidos contactos con Esteban antes de que se cerrara el acuerdo con Muñiz, pero no pasaron de ahí. Posteriormente su nombre sonó para la Academia, un puesto en el que, por su visión del fútbol y su excelente 'ojo clínico' para detectar jugadores hubiera sido perfecto para él, pero tampoco. De nuevo esa Málaga madrastra a la que nos referíamos con JavierConde sale a escena, porque pocos equipos de fútbol dejarían fuera de su entramado organizativo si tuvieran a un paisano como Esteban, con sus méritos y con su forma de vivir unos colores. Alguna vez, digo yo, estas cosas, que no suceden en ningún otro sitio, se enmendarán. Esteban salió del Málaga fichado por el Barcelona en un traspaso que metió muchos millones en las arcas del club de Martiricos, y al final de su etapa profesional retornó para participar en aquella plantilla estelar conformada cuando el equipo estaba en Segunda para retornarlo a Primera con Juanito, Szendrei,Kubala y compañía bajo el mandato de García Anaya, con una trayectoria ejemplar. El Málaga CF, heredero del CD Málaga, no puede dejar en el olvido a malaguistas y malagueños como Esteban. Ojalá alguien lo transmita al que decide, aunque esté muy lejos...

A quien también le ha costado lo que no está en los escritos que reconocieran su gran valía en Málaga ha sido a Miguel Gallego, posiblemente uno de los hombres que más sabe de teatro en nuestro país, y que ha llevado al Festival de Teatro de Málaga, ideado por él hace casi 40 años, a las más altas cotas de la escena española e incluso internacional. Pues bien, Gallego, que hasta ahora ocupaba puestos de responsabilidad en el Cervantes, se va de vacaciones, lo que a simple vista es lo normal, pero no que ya no retornará a su puesto de trabajo porque en septiembre comienza su entrega en cuerpo y alma al Teatro del Soho, el gran proyecto de Antonio Banderas. En Facebook, Miguel Gallego, gran profesional y mejor persona, se lo anunciaba así el pasado viernes: «Hola a todos. Os comunico que me marcho de vacaciones y ya no regreso a mi puesto de trabajo en el Teatro Cervantes. Han pasado 23 años como un soplo. Soy consciente que pertenezco a una maravillosa profesión y, en consecuencia, he conocido a gente estupenda. Entre ferias y ferias, entre festivales y kilometrajes, entre funciones y más funciones de día y de noche y con sus trasnoches... hemos forjado una profesión de profesionales. Me marcho pero no me voy. Emprendo un nuevo proyecto teatral y espero seguir contando con todos vosotros como hasta hoy. Que siga la función. Un fuerte abrazo». Y es que la función nunca tiene fin, ya se sabe. Suerte a Miguel Gallego en sus nuevos quehaceres, en el gran proyecto del Teatro del Soho, algo que ya comienza a ser feliz realidad para Málaga.

En esta recta final de los Horizontes, reseñar que la recién creada Asociación Paseo Marítimo de La Carihuela, que preside ese emprendedor ejemplar como es Miguel Sierra, entre sus muchos proyectos contempla convocar a nivel internacional un concurso de ideas para buscar una idea conjunta que sirva para identificar uno de los barrios más significativos de la Costa del Sol, cuna del 'pescaíto' frito y del ocio, ya que en esa zona de Torremolinos se puede decir que se 'inventó' el turismo. El concurso tendrá una importante dotación económica para atraer a las más importantes firmas de diseño nacional e internacional. Sin duda una muy buena idea, la misma que ha tenido otro empresario hostelero de primera como es Mariano Reche, quien ha pedido a Luis Ruiz Padrón, colaborador habitual de SUR en la contraportada de los domingos, que le diseñe los nuevos manteles para sus restaurantes, y la verdad que ha quedado para un sobresaliente.El nuevo mantel está inspirado en Málaga y en sus principales señas de identidad, porque como dice Reche, «somos Málaga, hacemos Málaga y siempre con Málaga». Pues eso, que sean felices en estos días de agosto, en los que 'el Lorenzo' da con fuerza.

Disfruten de la vida y permitan que servidor lo comparta con todos ustedes. Buena fiesta.