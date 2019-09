Lo que pasa en la calle Voltaje La zona azul no da la felicidad pero facilita los trámites para conseguirla TXEMA MARTÍN Viernes, 13 septiembre 2019, 08:43

Una vez, una estrella del columnismo comentó que curtir la escritura en un periódico local estaba muy bien porque ayudaba a prestar atención a los pequeños detalles. Hay aspectos de la actualidad que desde la perspectiva macro podrían parecer insignificantes, pero su componente doméstico (el aquí) y su cercanía con el tiempo (el ahora) hacen que sean tomados como lo que son; hechos que configuran nuestra existencia, unas veces mermándola y otras cubriéndola de besos y de tartas. Una parte considerable de la prensa local se dedica a contar algo fundamental para comprender al ser humano, y esto es lo que pasa en la calle.

Del mismo modo, un escritor con un gran concepto de sí mismo aclaró que no quería colaborar con la prensa local de forma regular porque le quitaba tiempo y ganas de escribir otras cosas, pero sobre todo porque no quería terminar «escribiendo sobre una farola». Pocos días después me sorprendí a mí mismo así, escribiendo sobre una farola, concretamente sobre las de la Alameda Principal. Unas que en su momento me parecieron un verdadero horror no ya por lo que son, sino por la belleza de lo que estaban sustituyendo. No me pasó nada. No me sentí mal por escribir sobre las bombillas porque en realidad, si se desea, se puede hablar sobre una señal de tráfico y al mismo tiempo resultar trascendente.

Escribo estas líneas locales encandilado por la conducta de un único vecino. Un individuo que ha dedicado parte de su noche a repintar de blanco las señales azules que indicaban la zona de aparcamiento regulado, novedad última algunas calles del en el barrio de La Unión. Aquellos brochazos gordos eran la consecuencia pictórica de la oposición vecinal. La foto de una manifestación con tres personas junto a la pancarta «Alcalde mentiroso, zona azul no» también me ha llamado la atención. Han reunido «más de 2.000 firmas» contra un proyecto inevitable. En El Palo tenemos una experiencia satisfactoria con el SARE después del segundo intento. El primero se resolvió mediante una protesta paleña, y ahora los vecinos han comprobado que la zona azul no da la felicidad, pero facilita los trámites para conseguirla. Bastante manga ancha ha demostrado Málaga dejando de multar a los coches en doble fila. Como ciudadano, prefiero pagar una pequeña tasa destinada a la rotación y al teórico bien común antes que darle dinero a un gorrilla, que a saber en qué se lo gasta; muchos de ellos no lo dedican a las drogas y eso resulta decepcionante. Tampoco sé qué privatización del espacio público es peor, si la del vecino que deja el coche aparcado en línea blanca durante semanas o la del Ayuntamiento que cobra por aparcar en la calle (un euro por semana para los residentes). En eso he pensado hoy. En eso, y en que ojalá el individuo que repinta las señales de blanco hubiera sido de mi barrio para así estar más cerca de él. Todos tenemos dentro a un vándalo de interior.