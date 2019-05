Un parto cada día

En campaña electoral se puede escuchar de todo, pero pocas cosas comparables a las reflexiones que cada día nos regala Díaz Ayuso, la candidata 'sin complejos' del PP a la comunidad de Madrid, que cuando habla produce un sentimiento entre suspense, tensión y ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Esperando que cuando termine la frase alguien diga: ¡Chupito! Cada vez que abre la boca nace un meme, algo que podría tener su gracia en otra persona, pero que en una candidata a gobernar una comunidad, pues no tiene ni pizca.

Ella es fruto de una apuesta personal de Casado, que la colocó por delante de Ángel Garrido, una decisión por la que le ha dolido la cabeza desde el minuto cero. Puestos a prometer, Ayuso ha planteado cosas como que «el concebido no nacido se considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa».

O cuando dijo que le parecía ofensivo hablar de empleo basura por la gente que «estaba deseando tener un empleo basura». O cuando atacó a Podemos diciendo que «un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas».

Pero se ha superado. En el top 1 están sus declaraciones sobre su «querida amiga Ana», que pronto será eurodiputada y « tiene una niña desde hace una semana y ya está emprendiendo por el mundo, es el tipo de mujer que yo defiendo. Este el tipo de mujer que a mí me gusta y no el de la izquierda, que tiene que victimizar y colectivizar los sentimientos».

Desconozco si Díaz Ayuso tiene hijos, pero a mí lo que más me apetecía emprender después de parir era una siesta . O al menos dormir durante más de tres horas seguidas algún día o alguna noche, alguna vez. Y conste que yo era de las que pensaba que iba a aprovechar la baja maternal para hacer un montón de cosas (cuando no sabía lo que era, claro). Luego descubrí que había días, sin que pasara nada especial más que el bucle de teta-gases-pañal-lloro-sueño-vuelta a empezar, que a duras penas había conseguido sacar 15 minutos para ducharme. Y para una ducha con lavado de pelo necesitaba un apoyo externo.

Recuerdo a una pediatra con la que compartí mis primeras dudas e inseguridades de la atención que necesita un recién nacido que me dijo: ¿Por qué te crees que nos dan una baja? Pues porque esto no hay quién lo aguante si no. Eso por no hablar de que la mente la tienes en otra parte y te descubres 'acunando' un carrito de supermercado mientras esperaba turno en la caja para pagar.

Pero será que yo soy muy torpe, porque ahí está Díaz Ayuso y su amiga recién parida emprendiendo por el mundo, tan normales.

Hablando de parir, ahora en campaña ella desde luego está en racha: un parto cada día.