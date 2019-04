La Real Academia define la palabra carabina, en su segunda acepción, como: «mujer de edad que acompañaba a ciertas señoritas, especialmente cuando eran cortejadas». Aunque, en el uso cotidiano, el término carabina se hacía extensivo a cualquiera que tuviera que acompañar a sus hermanas mayores de paseo o al cine, cuando salían con su pretendiente. Nunca fue un papel muy vistoso. Normalmente, si te tocaba hacerlo de pequeño, en cuanto tomabas conciencia del asunto te negabas a representarlo, salvo que estuvieras desesperadamente aburrido y no supieras qué hacer con tu vida o, más modestamente, con aquella tarde. Y aun así, si eras buena persona, te sentías entre ridículo y culpable.

En la ya centenaria tradición de investigación sociológica sobre los partidos, mis colegas han hecho un sinfín de clasificaciones: partidos de notables, partidos de masas, partidos de cuadros, de círculos, de rayas (últimamente de moda en nuestro país), partidos cartel, partidos populistas, partidos revolucionarios, reformistas, radicales, moderados. De modo que, ahora que me reincorporo a mis tareas docentes e investigadoras, me tienta proponer una nueva clasificación: los partidos carabina. Así de entrada no es como para pedir que me reconozcan un sexenio, pero creo que, como mínimo, puede justificar dignamente esta columna. Ciertamente, un descubrimiento así nunca se produce en solitario, de modo que debo compartir los laureles que me correspondan con sus inventores, entre los que he de incluir a alguno de mis colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense que ahora lidera Unidas Podemos.

De promover un proceso destituyente, para luego dar paso a uno constituyente, es decir, de presentarse como un partido revolucionario cuyo propósito irrenunciable era cambiar el sistema, Unidos Podemos solo ha cambiado, en la práctica, de nombre. Fracasado el empeño revolucionario, Unidas Podemos emprende ahora un nuevo modelo y se ofrece como partido carabina de los socialistas. Dicen: «vótennos a nosotros para asegurarse de que el PSOE va a hacer políticas de izquierdas». De guardianes de la revolución, a carabinas de la virtud. Aunque no están solos. No han tardado en salirle imitadores en la derecha, y ahí está ese partido que usted sabe, querida lectora o lector, que se ofrece de carabina del PP, al que llama la «derechita cobarde», para asegurarse de que, de gobernar, desmantelaría la sanidad, la enseñanza y las pensiones públicas, además de cargarse unos cuantos derechos y libertades.

Ciudadanos, por su parte, además de dedicarse al reciclaje de los materiales de los que se deshacen los partidos grandes, sin que eso le ayude a ellos a salir de la medianía, también se ofrece como carabina, en el caso del PSOE para asegurarse la lealtad constitucional de los socialistas, y en el del PP para lo mismo, aunque en este caso con más razón, pero con igual de poca legitimidad. Antaño, cuando no tenías ningún plan para el sábado por la tarde, te acoplabas de carabina; y hogaño, cuando no tienes un proyecto político sustantivo, también.