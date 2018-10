Parar el agua

En el crucero que el domingo se despidió de Málaga con fuegos artificiales hay una sala de cine, cuatro restaurantes, un pequeño teatro donde representan espectáculos musicales, un spa, seis barras para empinar el codo, un gimnasio con vistas al mar (¿dónde si no?) y dos piscinas. Les llovió a los pobres turistas, que se marcharon dejando un rastro de confeti y la luz encendida, como canta Quique González. Aquí no estábamos para celebraciones, pero hay que entenderlos. Tanta Costa del Sol para irse sin ver un rayo. Espero al menos que las piscinas fuesen climatizadas, aunque si querían agua les bastaba con viajar al interior de la provincia. Aquello sí que era una piscina de las grandes, también de las indeseadas. Un lodazal, poco después. Todavía andan limpiando sótanos y calles, huertos y caminos, recontando las pérdidas. Un bombero se dejó la vida. Yo no sé mucho de heroicidad, pero debe de ser algo parecido a lo que hizo ese hombre llamado José Gil: arriesgarse para ayudar a otros. Para echar una mano, o las dos. Hacen falta más héroes como él y menos sabelotodos. En redes sociales, probablemente bajo una manta, sin mojarse ni un dedo, por ejemplo el que usan para dictar cátedra y pulsar 'enviar', cacareaban su frase favorita los iluminados: «Os lo dije». Ellos ya nos avisaron, se anticipan siempre con sus conocimientos universales. Estos días han exhibido su multidoctorado en infraestructuras, meteorología, gestión pública y coordinación de servicios de emergencias. Cuánto talento malgastado, qué generosidad; pudiendo fichar por cualquier organismo internacional, ahí están, regalándonos su cagadita diaria.

«¿Quién para el agua?», me preguntó desesperado un vecino de El Burgo con la impotencia de ver que la riada destrozaba el trabajo de todo un año. ¿Quién para el agua? Algunos creen que Twitter, quise responder, pero me niego a convertirme en uno de esos carcas que echan la culpa de todo a las redes. También me vinieron a la cabeza los versos de Pizarnik: «No adoré el sol / pero no esperé esta luz negra / al filo del mediodía». Ya sabíamos que hay mucho trabajo por hacer, arroyos y alcantarillas pidiendo limpieza a gritos, embalses por ampliar, lugares donde nunca debió construirse, pero semejante tromba también nos recuerda que los planes de prevención pueden saltar por los aires cuando caen casi cuatrocientos litros por metro cuadrado. A veces, cuando la naturaleza asesta su zarpazo, sólo nos queda esperar que nos pille haciendo turismo, a bordo de un crucero, para dejar atrás la pesadilla con inoportunos pero balsámicos fuegos artificiales.