EDITORIAL

Parálisis en campaña

El largo ciclo electoral que abrirán las autonómicas en Extremadura no puede llevar al orillamiento del bien común y un mínimo entendimiento

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

El bibloquismo que viene definiendo la presidencia de Pedro Sánchez se asoma ahora, en medio del asfixiante atmósfera por las causas de corrupción y escándalos ... como los que afectan a los derechos de las mujeres, a una guerra de guerrillas. Una pugna feroz a varias bandas por la que Sánchez persigue un control de daños que le permita sostener al PSOE; Alberto Núñez Feijóo, dar el aldabonazo que cristalice el viraje de España hacia el centroderecha sin atarse irremediablemente a Vox; Santiago Abascal, condicionar el marco político e ideológico del país; las izquierdas sobrevivir al voto útil hacia los socialistas y a sus propias rencillas; y los soberanismos catalanes y vascos, aunque aparentemente sus intereses se sitúen extramuros de los comicios autonómicos que no son los suyos, seguir haciendo valer su influencia en un escenario convulso.

