José Ibarrola

Un paralelismo inquietante

Son ya demasiadas coincidencias con lo acontecido en 1939 para no inquietarse, especialmente en lo concerniente a la ausencia de diplomacia y a la ola de belicismo

DIEGO NÚÑEZ. CATEDRÁTICO JUBILADO DE FILOSOFÍA

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Llevamos un año muy pródigo en celebraciones a propósito del 80 aniversario de la finalización de la II Guerra Mundial. Mas por desgracia tales celebraciones ... están montadas sobre un relato oficial, que no concuerda en la mayoría de las ocasiones con lo ocurrido realmente. Los griegos distinguían muy certeramente entre doxa (mera opinión) y episteme (verdadero conocimiento). Nos han vendido una serie de narraciones, que no pasan de ser puras opiniones o informaciones interesadas, sin una clara base científica. Se nos ha dado una versión torticera sobre el origen y desarrollo de la II Gran Guerra, incluso acerca del final del propio Hitler, con la historia de su suicidio en el búnker berlinés, cuando hay ya sobrada documentación en torno a su huida a América del Sur junto a otros jerarcas nazis al terminar la guerra. A menudo me viene a la mente el adagio latino 'mundus vult decipi' (el mundo quiere ser engañado) de cara a entender la receptividad acrítica de mucha gente.

