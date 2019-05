Paradón de Casillas

Don Pedro Sánchez Alehop tiene una agenda apretada y eso que aún no ha comenzado a viajar. En su deseo de investidura, se reunirá el lunes con Pablo Casado, el martes con Rivera y con Iglesias y ojalá el miércoles con Rosalía. Se diría que tiene la legislatura hecha, y no. En su natural cuántico, Sánchez siempre está en dos sitios a la vez, como el amor correspondido, y ahora busca la manera de contentar a Iglesias y al tiempo de amordazarlo, no sea que se le alborote la españa rosa de los corazones que va por ahí desde el domingo cantándole una de Los Pecos. De todas las versiones de Sánchez, hasta el día 26 será la más dócil, pues no quiere asustar a su electorado. Hay que reconocerle a Sánchez el éxito de todas sus estrategias; las suyas, me refiero. La de reventar el centro derecha, por ejemplo y esta que viene de convertir a Iglesias en un gracioso pomerania de la socialdemocracia, que es el truco de magia que viene y la que auguro le saldrá bien, pues a Sánchez le quedan bien todos los trajes y clava todas las piruetas. De todas sus transformaciones, quizás la más magnífica fue la de capitanear la legislatura friqui y ahora moverse por ahí con un aire moderadísimo y fiable como una invitación a cenar con el capitán del crucero de 'Vacaciones en el mar'.

Mayo se viene encima como la tanqueta de Nicolás Maduro sobre la mediana de La Carlota. Oriol Junqueras recibe con un platito de fuet la visita de España en la quietud monástica y ordenada de su celda. En Xilxes, a Fran González, que hasta ayer toreaba la vida a cuerpo en la Vall d'Uxó, un pitón le hilvana la ingle de sus veinte años y lo parte como el último rayo del invierno. Cuando se va un torero, se rompe un espejo en el que mirarse.

El futuro espera como el nacionalismo, pero siempre pone condiciones: los 177 magníficos de la Carrera de San Jerónimo, que a ver lo que cuestan, por ejemplo, y esta astenia primaveral de geometría variable que me tiene barbeando tablas de sol a sol. También aguardan en el cajón del mañana, el tractor de Aitor y los 26.000 millones de euros que costarán los chococrispies de los viernes electorales en la sien de la carga fiscal. Y un disparo al corazón en el minuto 90. Paradón de Iker Casillas.