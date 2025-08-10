Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ibarrola
La Tribuna

La palabra, el kit de supervivencia en el aula

José F. Jiménez Trujillo

Profesor de Historia

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Solo nos quedó la palabra. Cuando se produjo el apagón y la luz se ahogó en todas las pantallas, hubo que levantar la mirada para ... hacer uso del mayor invento de la historia: la palabra. El turista dejó de mirar un móvil inservible y preguntó por una calle o un restaurante; tal vez hizo un amigo. En la oficina hubo un cruce de brazos y dio tiempo a contar lo que antes había ocupado tantos silencios. En la calle voces de todos los colores dirigieron el tráfico. En la compra el que quiso se detuvo a parlamentar con la cajera y se dio cuenta de que había una voz tras el mostrador. Y en el aula docentes y alumnos hablaron de lo que no venía en el libro de texto, ni aparecía en la pantalla digital, entonces tan sofisticada como inútil; seguramente hablaron de lo más cierto, de lo más necesario. Todos hablamos aquel día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  8. 8 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La palabra, el kit de supervivencia en el aula

La palabra, el kit de supervivencia en el aula