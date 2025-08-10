La palabra, el kit de supervivencia en el aula

Solo nos quedó la palabra. Cuando se produjo el apagón y la luz se ahogó en todas las pantallas, hubo que levantar la mirada para ... hacer uso del mayor invento de la historia: la palabra. El turista dejó de mirar un móvil inservible y preguntó por una calle o un restaurante; tal vez hizo un amigo. En la oficina hubo un cruce de brazos y dio tiempo a contar lo que antes había ocupado tantos silencios. En la calle voces de todos los colores dirigieron el tráfico. En la compra el que quiso se detuvo a parlamentar con la cajera y se dio cuenta de que había una voz tras el mostrador. Y en el aula docentes y alumnos hablaron de lo que no venía en el libro de texto, ni aparecía en la pantalla digital, entonces tan sofisticada como inútil; seguramente hablaron de lo más cierto, de lo más necesario. Todos hablamos aquel día.

Lejos de cualquier afán catequético o filosófico, es inevitable que venga a la mente aquel inicio evangélico -«al principio ya existía la Palabra»- y que quien la personificó hiciera de ella su más fiel instrumento de persuasión. Jesucristo no dejó ni una palabra escrita aunque su voz clamó en espacios desiertos y poblados. Unos siglos antes Sócrates parece que tuvo cierta aprensión a la escritura y se sirvió con la sola palabra para alcanzar la verdad y el conocimiento. No dejaron nada escrito, pero los dos fueron maestros. Con seguridad, los más influyentes en la historia occidental. Afortunadamente, hubo quienes recogieron su testimonio y hoy podemos acercarnos a cualquier librería y allí sigue después de más de dos milenios. En cualquier caso, hay que ver lo que les cundió 'la palabra'.

Todo esto viene a cuento del debate sobre la digitalización de las aulas que ya acumula algunas décadas y que ahora afronta un desafío de dimensiones desconocidas con el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Todo quedará disponible a golpe de un clic, a tal velocidad que parece diluir la función del profesor en el aula. Su figura ya se cuestiona o se reduce en algunos foros. Pero si no es aventurado decir, por ejemplo, que los actuales institutos serán irreconocibles en un par de generaciones, no es menos cierto que para entonces el profesor conservará su instrumento más viejo: la palabra. Y también su ejemplo con ella.

Hoy y mañana la oralidad deben de ser una reivindicación para el aula, aunque esto es una vieja historia. La dificultad de los alumnos para expresarse verbalmente es comprobable en cuanto abandonan el cuaderno o la pantalla; y, además, el carácter de las evaluaciones suele prescindir de la valoración de la expresión oral. De resultas, es fácil comprobar en cualquier ámbito de lo público qué dificultad tienen para intervenir en un coloquio o a una solicitud de preguntas. Para quien lo haya observado en los distintos niveles educativos, el deseo de participar en una clase se reduce también progresivamente. En la infancia todos se precipitan para preguntar; en el aula universitaria ocurre con frecuencia que nadie levanta la mano.

Tomar la palabra es esencial en el aula. Si está en el debate educativo la necesidad de reducir -prescindir, incluso- el trabajo con las pantallas, casi apéndices físicos de los alumnos; y si ya en tantas ocasiones se argumenta de manera pudorosa con el valor superior del factor humano frente a la máquina, el mayor recurso disponible en una programación didáctica debiera ser el diálogo. Volvemos a un clásico. Platón ya dejó de manifiesto que dialogar conducía al conocimiento, pero ahora más que entonces el diálogo sirve para poner en duda las certezas, cuando no los desvaríos, que se imponen mediáticamente; el diálogo franco y abierto es principal agente socializador, en especial para el alumno más callado que se ve reconocido; con el diálogo hay otra mirada en la clase para descubrir debilidades y fortalezas y llevarlas de vuelta a la casa. En definitiva, no hay mejor instrumento para conocerse a sí mismo y saber de nuestros errores, de nuestra ignorancia.

Y el ejemplo. Cualquier espacio puede ser un ágora para la educación con la palabra como herramienta, pero sabemos que hay uno principal que se llama Parlamento, palabra que viene de 'parlare', hablar. No sería mal ejercicio escolar seguir unos minutos la sesión de los miércoles por la mañana en la pantalla digital. Más que nada para que los alumnos comprobaran lo que hace imposible el diálogo. A saber, la pregunta que hiere, la respuesta que huye, imprecaciones a coro, gestos simiescos, golpes al unísono y la presidenta desbordada. Alguno diría que son como niños, disruptivos, pero no. Simplemente han obviado el significado real de la palabra diálogo y no distinguen entre pegar voces y tener una verdadera voz.

Llegamos así al fondo de la cuestión. El buen uso de la palabra es imprescindible para la convivencia y es en el aula donde se puede reconocer su principal valor. No hace falta que se vaya la luz para comprobarlo. En cualquier momento -cualquier docente lo sabe- puede surgir esa palabra, nueva o principal, y entonces merece la pena parar todas las máquinas -la programación, la pantalla, el tema del libro o el mismo horario, incluso cambiar de espacio. La voz del maestro y el diálogo con los alumnos acallarán cualquier inteligencia artificial. Puede que los alumnos no olviden nunca lo aprendido en esa hora. Puede también que alguna vez les ayude como un kit de supervivencia.