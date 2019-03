Paisajes en botella El 'kit' contra la resaca que regalaba una marca de cerveza, según me dicen, no funcionó TXEMA MARTÍN Viernes, 29 marzo 2019, 00:04

Diario SUR, en manos de su brazo de gastronomía Málaga en la Mesa, y colaborando en la organización el grupo La Reserva, celebró a principios de esta semana uno de esos eventos de los que cuesta varios días recuperarse. La primera edición del Salón SUR Wines & Gourmet, que así se llama este invento, resultó ser un éxito de participantes y de público en sus dos jornadas abiertas para interesados y profesionales del comer a razón de ocho horas diarias de catas, sin contar las cenas de alto copete y los previsibles momentos improvisados para el antes o el después. En el portentoso Pórtico de Velázquez, sede habitual de catas de alto engranaje, tuvo lugar un acontecimiento en el que podían degustarse más de 400 variedades de vinos. A los 'stands' de apertura continua, disponibles para que los encargados de las bodegas o de las distribuidoras te explicaran bien las cosas, se le sumaba la adecuación de catas privadas mediante inscripción que contaban con los discursos de gente versada. Todo con la ceremonia intelectual y con la pompa con la que está dotada el vino. En una de estas catas, uno de los mayores maestros de la cosa vitivinícola nos iba diciendo unas palabras preciosas sobre los caldos, frases bellas para tomar nota, asegurando por ejemplo que en sus bodegas a lo que en realidad se dedican es a «embotellar paisajes». No sé si fue por el nivel alcohólico, pero aquella cita y la perfecta dicción del experto nos pareció en su conjunto proverbial y alucinante, con una profundidad que iba más allá de taninos, frutas rojas y retrogusto.

Si estas ferias de alimentación ya suelen estar de por sí inclinadas a la bacanal, imaginen una dedicada a la prueba de vinos con semejante número de variedades, y a productos 'gourmet' a los que era obligatorio acudir si no quería uno salir de allí rodando. Sólo habían pasado dos horas del mediodía y ya llevábamos en lo alto, sin exagerar, más de 10 tragos entre pecho y espalda. No importa que en las catas pongan una menor cantidad del producto en la copa; tampoco es uno dado a escupir el público y, total, si te ofrecen un producto exclusivo o cuya botella puede costar un pastizal, no sería cuestión de esputarlo tan ricamente. Tampoco hemos sido jamás unos expertos en valorar las consecuencias. La comida no fue asunto menor. Aparte de un par de posibles invitaciones a comidas de mesa y mantel, uno podía probar, adquiriendo además un valiosísimo conocimiento de la causa, productos de animales que iban del cerdo al bacalao. Unos panes exquisitos. Unos quesos de cabra malagueña venerados en todas partes. Unos embutidos de Italia como para pedir la doble nacionalidad. Todo bien regado. Con semejante hazaña, el lunes por la tarde se plantó algún típico acontecimiento supuestamente trágico que nos hizo volver al día siguiente. Regresar sin dudarlo a por más, a ganar en alegría y en conocimientos. Todos los caldos, buenísimos. Eso sí, el 'kit' contra la resaca que regalaba una marca de cerveza, según me dicen, no funcionó.