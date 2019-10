Pablo Abascal Motos

España es un género literario. Excede las estrecheces impuestas por la métrica de un verso alejandrino, supera lo épico de un relato, y no se eterniza en los diálogos de una tragedia. Algunos llevan tiempo intentando degradarla, queriendo situarla como un género periodístico. Es verdad que el periodismo fue por un tiempo la literatura con prisa, pero ya no llega a tanto. La política, y sus urgencias, sí que es un género periodístico, una entrevista por descubrir. España es al periodismo, lo que éste es a la literatura.

Esta semana la política española fue una entrevista en el programa 'El Hormiguero'. Pablo Motos se vio obligado a entrevistar a Santiago Abascal y éste a acudir forzado al encuentro televisivo. El primero estuvo durante toda la entrevista incómodo, no era Albert Rivera ni Soraya Sáenz de Santamaría, y se le notaba demasiado. Optó el humorista por el estilo de entrevista impuesto desde los 'pijoprogres' del periodismo, como Ana Pastor, Jordi Évole o Risto Mejide, que anulan al entrevistado con tal de mostrar lo cierto que hay en sus posicionamientos ideológicos y las limitaciones del que piensa diferente a ellos. Alguno de ellos creen ser David Frost, y buscan denodadamente encontrar su particular Richard Nixon en todos sus entrevistados. Este tipo de profesionales practican una suerte de onanismo entrevistador donde el yo, mi, me, conmigo es el protagonista y común denominador de su trabajo. Por suerte, la entrevista como género periodístico no es lo que hizo el pasado jueves Pablo Motos. Debiera saber que en la entrevista es primordial entender que más que preguntas se formulan estímulos o reclamos para obtener respuestas que dibujen los contornos del personaje para la audiencia.

La entrevista no es un diálogo ni un combate, es un interrogatorio con presunción de inocencia que sabemos como comienza pero nunca como acaba. Abascal estuvo cómodo y contenido. No se expuso demasiado, tampoco parecía que la llevara demasiado preparada, y no defraudó a sus seguidores. Saludó desde el tercio, porque no le dio la noche para dar la vuelta al ruedo. El líder de Vox se ve obligado a ir a las televisiones a entrevistas hostiles, porque ya sabe que sólo difundiendo sus ideas en las redes sociales no puede alcanzar sus objetivos. Algún asesor le vendió esa idea, mostrándole cómo fue la campaña de Trump, aunque se le olvidó decirle que también necesitaba una televisión como la Fox News. Ni Pablo Motos, ni Santiago Abascal pueden sacar mucho pecho de su encuentro televisivo. El que celebró la audiencia de la entrevista fue Iván Redondo, alter ego de Pedro Sánchez, empeñado en movilizar a su electorado llevando a Abascal a todos las televisiones que pueda, que son todas, y paseando los restos de Franco. Para que salgan las cuentas en el PSOE, seguirán trabajando no sólo en la movilización de su electorado, sino en el hundimiento de Podemos de la mano de Errejón, y el fomento de la debacle de Ciudadanos, ninguneándolos todo lo que puedan. No lo olviden: a más entrevistas modelo 'pijoprogre', menos España.