José Ibarrola
La Tribuna

La otra cara de los aranceles

Diego Núñez

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Todavía persiste en nuestras retinas la imagen de Ursula von der Leyen estrechando la mano a Donald Trump en su resort de Escocia con una ... amplia sonrisa. Se esté o no de acuerdo con ella, hay que reconocerle a la señora von der Leyen una gran entereza al saludar así a un hombre que sabe muy bien que la desprecia. Trump nunca lo ha ocultado. El Acuerdo establecido sobre los Aranceles ha dado pie a numerosas polémicas sobre sus ventajas o desventajas para Europa, pero en lo que todos los observadores coinciden es que la Unión Europea ha ido a negociar desde una postura de miedo y de sumisión, y que esto no es muy positivo ante un personaje como Trump. Más que el contenido del Acuerdo, lo criticable es la forma en que se alcanzó. Ahora bien, dejando de lado las cláusulas arancelarias, el Acuerdo encierra una segunda cara, que en mi opinión es la más grave, esto es, el compromiso de la Unión Europea de comprar a Estados Unidos en los próximos tres años hidrocarburos (gas natural licuado y petróleo) por valor de 650.000 millones de euros. Esto podría tener un impacto mucho más negativo en la economía europea que los propios aranceles. No cabe duda de que los productos europeos van a ser menos competitivos en los mercados mundiales teniendo en cuenta que el gas licuado norteamericano es cuatro veces más caro que el gas ruso.

