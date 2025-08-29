La otra cara de los aranceles

Todavía persiste en nuestras retinas la imagen de Ursula von der Leyen estrechando la mano a Donald Trump en su resort de Escocia con una ... amplia sonrisa. Se esté o no de acuerdo con ella, hay que reconocerle a la señora von der Leyen una gran entereza al saludar así a un hombre que sabe muy bien que la desprecia. Trump nunca lo ha ocultado. El Acuerdo establecido sobre los Aranceles ha dado pie a numerosas polémicas sobre sus ventajas o desventajas para Europa, pero en lo que todos los observadores coinciden es que la Unión Europea ha ido a negociar desde una postura de miedo y de sumisión, y que esto no es muy positivo ante un personaje como Trump. Más que el contenido del Acuerdo, lo criticable es la forma en que se alcanzó. Ahora bien, dejando de lado las cláusulas arancelarias, el Acuerdo encierra una segunda cara, que en mi opinión es la más grave, esto es, el compromiso de la Unión Europea de comprar a Estados Unidos en los próximos tres años hidrocarburos (gas natural licuado y petróleo) por valor de 650.000 millones de euros. Esto podría tener un impacto mucho más negativo en la economía europea que los propios aranceles. No cabe duda de que los productos europeos van a ser menos competitivos en los mercados mundiales teniendo en cuenta que el gas licuado norteamericano es cuatro veces más caro que el gas ruso.

Este hecho es especialmente notorio en un país como Alemania, en el que las exportaciones tienen un peso considerable en su economía. Me atrevería a afirmar que la destrucción de los gaseoductos Nord Stream por parte estadounidense representa la tercera gran derrota de Alemania tras las dos guerras mundiales. Toda la prosperidad del país germano, simbolizada en el llamado 'milagro alemán', ha descansado en la unión de su alta tecnología con la energía barata procedente de Rusia. El afán de tener buenas relaciones con los rusos, como procuraron estadistas como Bismarck, Billy Brand o Schröder, no respondía solo a motivos geopolíticos, sino también económicos. De ahí que los anglosajones trataran, ya desde el siglo XIX, impedir como fuera esta alianza entre Alemania y Rusia. En los tres últimos años, el ritmo de la desindustrialización alemana crece a marchas forzadas. Y este fenómeno está afectando no solo a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas. En la población en la que vivo, Oberderdingen, de unos 13.000 habitantes, en los dos últimos años ya han cerrado dos panaderías de las tres que había, lo mismo sucede con las carnicerías , también la única tintorería existente, y hasta una granja de cría de pollos. En los cristales de los escaparates de estos comercios aparecen siempre pegados unos carteles con la misma leyenda: 'Tenemos que cerrar por los altos costos de la energía'. Se trata de comercios con una tradición familiar a veces centenaria. Los precios de los productos agrícolas frescos se han disparado, entre otras cosas, por la gran subida de los fertilizantes.

Cabe preguntarse, pues, a qué se debe esta postura de total capitulación de la Unión Europea ante Trump en problemas tan importantes como la contribución a la OTAN o el tema de los Aranceles. No es aventurado pensar que el origen de esta actitud de sometimiento radica en la situación de los propios dirigentes europeos. Ellos piensan que, si se someten al político estadounidense, van a recibir un trato de favor, y conseguir así lo que más desean, que los Estados Unidos siga apoyando a Ucrania en la guerra con Rusia. Han convertido este asunto en una cuestión existencial para sí mismos, para seguir en el Poder. Les va en ello su supervivencia política dada la narrativa que han construido en los últimos tres años. Su postura arranca del mismo engaño que hemos visto desde el principio en la comprensión de la guerra de Ucrania. Han enfatizado hasta el infinito la amenaza rusa, y han propagado el odio al país eslavo en unos tonos que desbordan lo estrictamente razonable. Ya no se trata de motivos puramente económicos o geoestratégicos, sino da la impresión de que a Rusia hay que derrotarla como sea, porque es la principal fortaleza frente a la ideología globalista.

Estos políticos saben muy bien que necesitan la cohesión de los distintos países europeos y tener a la sociedad atemorizada de cara a implementar la política de rearme. El rearme siempre ha conducido a nuevas guerras. Sus argumentos no dejan de tener a veces un aspecto ridículo. Recuerdan el chiste del humorista Gila, cuando el capitán de un bando en la contienda envía a un soldado al campo contrario para decirles que no ataquen entre las seis de la tarde y las ocho, porque quieren ver el partido entre el Madrid y el Barcelona. Lo mismo acontece con el mensaje a los rusos: hasta el 2029 o 2030 no estaremos preparados; de modo que no se os ocurra atacar hasta entonces. Pero la estrategia con Trump es completamente errónea. Este hombre es un empresario metido a político y solo entiende de negocios. Cuanto más te arrodilles ante él, más te va a despreciar. No es fácil entender este proceder cuando en teoría se trata de aliados, pero de él jamás va a venir recompensa alguna por buen comportamiento. Los ucranianos han cometido el mismo error: creían que, después de firmar el Acuerdo de los Minerales, lo iban a tener atado, pero lo primero que hizo tras la firma fue decirle al pueblo norteamericano: «Por fin hemos recuperado nuestro dinero; ahora ya podemos irnos».